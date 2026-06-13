به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علیرضا کاظمی در مراسم اولین سالگرد شهدای دانش آموز و فرهنگیان جنگ ۱۲روزه، اظهار کرد: به واسطه میدان‌داری و صبر مردم ما، خداوند پیروزی‌ها را برای جمهوری اسلامی ایران رقم زد. ریشه این پیروزی‌ها در فرهنگ ایثار و شهادت است و ما مدیون خون شهدا و خانواده شهدا هستیم.

وی با گرامیداشت یاد شهدا و با اشاره به برگزاری جشنواره «فصل رویش جوانه‌ها» با مضمون خاطره‌نویسی و وقایع‌نگاری شهدا، ادامه داد: شهادت جایگاهی والا است که به تعبیر مقام معظم رهبری، گل خوشبویی است و به تعبیر شهید سلیمانی، فقط کسانی که شهیدانه زیستند می‌توانند به آن دست یابند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شهادت دانش آموز ۸ ساله، آوین امیرکاشانی، در جنگ تحمیلی سوم و خاطره‌نویسی او درباره شهادتش و آرزوی شهیدشدن او، توضیح داد: این موضوع باید در کتب درسی درج شود که این دانش آموز علم به شهادت داشت. بسیار عجیب است. از روز نخست جنگ تا روز پانزدهم خاطره‌نویسی کرده بود و شب همان روز به شهادت می‌رسد. در خاطره‌اش نوشته است که دوست دارم نظیر رهبرمان شهید شوم.

کاظمی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه مقام معظم رهبری در آن جایگاه ده‌ها بار آرزوی شهادت داشت، اظهار کرد: میز و صندلی‌های بیت رهبری برای ۴۰ سال قبل بود. شهدا ساده‌زیست بودند. اخوی ما چندین بار قرآن را در ماشین خود ختم کرده بود. مهم است در این یادواره‌ها یاد بگیریم شهیدانه زندگی کنیم. هیچ فضیلتی بالاتر از شهادت نیست. شهادت فوز عظیم و بالاترین مغفرت است. شهدا زنده هستند لذا می‌گویند به شهدا متوسل شوید.

وی درباره اهمیت برگزاری یادواره‌های شهدا، خاطرنشان کرد: خانواده شهدا و شهدا به این یادواره‌ها نیاز ندارند و این نیاز ما است. یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های وزارت آموزش و پرورش توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است. از تمام ظرفیت‌های آموزش و پرورش باید استفاده کنیم تا این فضیلت را در دل و روح و جان مردم جاری کنیم. اینکه مردم زیر بمباران در خیابان‌ها حضور داشتند به دلیل همین فرهنگ و باور به ارزش‌ها بود که نمی‌ترسند. سربازان نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر هیمنه آمریکا ایستادند چون این فضیلت در وجود آن‌ها است.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: فرهنگ شهادت یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های راهبری نظام جمهوری اسلامی است و باید برایش برنامه طراحی کنیم. برگزاری تجلیل‌ها و یادواره‌ها بهانه است، ما باید معرفت‌افزایی کنیم. آموزش و پرورش در حین جنگ تحمیلی سوم دست به این اقدام زد و کارگروه توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را تشکیل داد. معاونین ما پای کار هستند. تمام ظرفیت‌های موجود را پای این کار قرار دادیم و دانشگاه فرهنگیان هم باید این امر را جزو ماموریت‌های خود قرار دهد. دانشجویان دانشگاه فرهنگیان باید پرچم‌داران فرهنگ ایثار و شهادت در فضای تعلیم و تربیت و جامعه باشند.

کاظمی عنوان کرد: باید دانش آموزان را با شهدا پیوند دهیم. ماموریت سنگینی در پیش داریم و ان‌شاءالله خدا کمک کند شرمنده شهدا نباشیم.