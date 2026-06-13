هشدار تشدید بارش در شمالغرب کشور
سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل خبر داد.
به گزارش ایلنا، بر اساس این هشدار، فعالیت سامانه بارشی از روز یکشنبه ۲۴ خرداد آغاز و تا پایان روز دوشنبه ۲۵ خرداد ادامه خواهد داشت. رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، گردوخاک و در مناطق مستعد بارش تگرگ از مخاطرات پیشبینی شده است.
این سامانه روز یکشنبه شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و روز دوشنبه علاوه بر این مناطق، مرکز و جنوب استان اردبیل را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر، اختلال در حملونقل، لغزندگی جادهها، کاهش دید افقی، وقوع صاعقه، خسارت به سازههای موقت و بخش کشاورزی از جمله پیامدهای احتمالی این سامانه اعلام شده است.
سازمان هواشناسی از شهروندان خواست از حضور در حاشیه رودخانهها و مسیلها، سفرهای غیرضروری، طبیعتگردی و کوهنوردی خودداری کرده و توصیههای ایمنی را جدی بگیرند.