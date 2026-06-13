جزئیات حمل و نقل دانش آموزان اعلام شد

به گزارش ایلنا، عاطفه سادات مدبرنژاد اظهار کرد: امور مربوط به حمل و نقل دانش‌آموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مطابق با آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش‌آموزان مصوب هیئت وزیران در شهریورماه ۱۴۰۲ است.

وی افزود: برابر با ماده ۲۴ آئین‌نامه مذکور هرگونه دخالت مدیران مدارس یا سایر مسئولین و عوامل مدرسه یا ادارات آموزش و پرورش در حوزه حمل و نقل خارج از موارد تعیین شده در آئین‌نامه و انعقاد هرگونه قرارداد بین مدارس و مجموعه‌های تابعه با پیمانکاران ممنوع است.

مدبرنژاد تصریح کرد: شهرداریها و دهیاریها به عنوان مرجع صدور مجوز فعالیت، اموری چون صدور گواهی صلاحیت برای متقاضیان حمل و نقل دانش آموزی، اخذ مصوبه بهای خدمات حمل و نقل از شورای شهر و روستا، بررسی عملکرد پیمانکاران، برآورد ناوگان مورد نیاز، بررسی قراردادها، رسیدگی به گزارش تخلفات رانندگان و پیمانکاران و ... را بر عهده دارند.

مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان گفت: برابر با ماده ۲۵ آئین نامه نظارت عالیه بر خدمات ارائه شده در حمل و نقل دانش آموزی در شهرستانها بر عهده شورای هماهنگی ترافیک شهرستان و در مرکز استان بر عهده شورای هماهنگی ترافیک استان می باشد که در جلسات مربوط به سرویس حمل و نقل دانش آموزان نمایندگان آموزش و پرورش و انجمن اولیاء و مربیان نیز حضور خواهند داشت.

مدبرنژاد در ادامه افزود: بر اساس ماده ۲۷ آیین نامه و همچنین اعلام مدیرکل حمل و نقل و دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور، اولیای دانش آموزانی که می‌خواهند از خدمات سرویس حمل و نقل دانش آموزی استفاده کنند، از روز ۲۲خردادماه به مدت یک ماه فرصت دارند درخواست خود را در سامانه پایش ناوگان دانش آموزی(سپند) که توسط اتحادیه‌های تابعه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور به آدرس https://irtusepand.ir طراحی و فعالیت می‌کند، ثبت کنند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی در پایان تأکید کرد: مدیران مدارس موظفند آدرس سامانه را جهت ثبت درخواست به اطلاع اولیای مدرسه خود برسانند.

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