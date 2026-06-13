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پزشکان اندیمشک در نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس جمهور و وزیر بهداشت:

هشدار نسبت به توقف روند بازسازی بیمارستان امام علی اندیمشک

هشدار نسبت به توقف روند بازسازی بیمارستان امام علی اندیمشک
کد خبر : 1798284
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با گذشت سه ماه از تخریب و آسیب به بخش های مختلف بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک در جنگ اخیر؛ مردم منطقه همچنان از خدمات اتاق عمل، زایشگاه، بخش های بستری و ICU محروم‌اند و بازسازی تنها بیمارستان این شهر ۲۰۰ هزار نفره همچنان متوقف مانده است.

به گزارش ایلنا، پزشکان بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت، نسبت به توقف روند بازسازی این مرکز درمانی و ادامه محرومیت مردم منطقه از خدمات درمانی مناسب هشدار دادند.

در این نامه آمده است که با گذشت حدود سه ماه از آسیب گسترده بیمارستان بر اثر موج انفجار، بخش عمده ظرفیت درمانی بیمارستان همچنان از مدار خدمت خارج است و تنها اورژانس به‌صورت محدود فعالیت می‌کند. پزشکان تأکید کرده‌اند که مردم شهرستان اندیمشک و مناطق همجوار همچنان از دسترسی مناسب به خدمات بستری، جراحی و مراقبت‌های ویژه محروم هستند.

امضاکنندگان نامه ضمن اشاره به وعده‌های مسئولان ارشد کشور برای بازسازی سریع بیمارستان، خواستار تأمین فوری اعتبار، رفع موانع اجرایی، اعلام جدول زمان‌بندی بازسازی و تعیین تکلیف منازل سازمانی آسیب‌دیده پزشکان و کارکنان شده‌اند.

 پزشکان اندیمشک در پایان تأکید کرده‌اند: «امروز مردم و کادر درمان بیش از هر چیز نیازمند اقدام عملی هستند، نه وعده‌های تکراری.»

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