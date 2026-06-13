وزیر علوم:
پاشیدن بذر ناامیدی و بدبینی، خیانت به کشور است
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: پاشیدن بذر ناامیدی و بدبینی به نظرم یک خیانت است؛ خیانت به تاریخ کشور و خیانت به خونهای مقدسی که در طول تاریخ و در این یک سال اخیر ریخته شد. نباید حق داشته باشیم ناامید باشیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، روز شنبه ۲۳ خردادماه در سیوسومین آیین نکوداشت اعضای هیئت علمی نمونه کشوری، با اشاره به شرایط خاص کشور و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای علمی، در ابتدای سخنان خود گفت: امروز دقیقا سالروز آغاز جنگ است. در سالروز حمله اسرائیل که موجب شد دانشمندان عزیزی را از دست بدهیم، امیدواریم که خون پاک این شهدا، استقلال، آبادانی، عزت و سربلندی ایران عزیز را تضمین کند.
او افزود: استاد فقط در دوره تحصیل و در اتاق کار و آزمایشگاه تعریف نمیشود؛ استاد باید در اجتماعات علمی هم شرکت داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به سیر تاریخی دانشگاهها گفت: مأموریت هر دانشگاه و نهاد علم، آموزش بوده است؛ تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر برای جوامع. اگر یک هفته از دانشگاهیان بخواهید سر کار نروند، ببینید کشورتان چه صورتی پیدا میکند.
وزیر علوم افزود: نسل دوم دانشگاهها بر پژوهش متمرکز شد. رشد اقتصادی بدون توسعه مرزهای دانش امکانپذیر نیست. از دهه ۷۰ بود که پژوهشگاهها شکل گرفتند، نشریات اعتبار پیدا کردند و آییننامه ارتقا، رنگ و بوی بیشتری گرفت. اگر صرف منابع مالی و زیرزمینی برای رشد کافی بود، بسیاری از کشورهای ثروتمند باید پیشرفتهترین کشورها میبودند که نیستند؛ در مقابل کشورهایی داریم که هیچ منابع زیرزمینی ندارند اما اقتصاد مبتنی بر دانش دارند.
سیمایی صراف با اشاره به نسل سوم دانشگاهها بیان کرد: نسل سوم، دانشگاه کارآفرین، جامعهمحور و مسئولیتپذیر اجتماعی است. پژوهشها باید تقاضامحور باشند و نیازهای ملی، منطقهای و بومی را در نظر بگیرند. پژوهشهای انتزاعی کافی نیست؛ آموزش باید مسئلهمحور و مهارتی باشد و ارتباط دانشگاه و صنعت فزاینده شود. امروز کسی را استاد نمونه مینامیم که در هر سه حوزه آموزش، پژوهش و مسئولیتپذیری موفق باشد.
وزیر علوم با تأکید بر شرایط پس از جنگ گفت: در دوره پساجنگ مسئولیت مضاعفی داریم. اگر استاد ناامید وارد کلاس شود، این روحیه به دانشجو منتقل میشود. ما تاریخیترین دوران را سپری کردیم. پاشیدن بذر ناامیدی و بدبینی به نظرم یک خیانت است؛ خیانت به تاریخ کشور و خیانت به خونهای مقدسی که در طول تاریخ و در این یک سال اخیر ریخته شد. نباید حق داشته باشیم ناامید باشیم.
وی با اشاره به ضرورت یادگیری افزود: آموزش همچنان مهمترین وظیفه معلم است. در عصر فناوری و شتاب دیجیتال، مدام نیازمند مهارتافزایی هستیم. با آمدن هوش مصنوعی، آموزشها انعطافپذیرتر و سریعتر شدهاند. حالا یک وظیفه جدید به معلم اضافه شده و آن یاد دادن سواد انتقادی و تفکر نقادانه است؛ هوش مصنوعی روحیه تقلید و تعصب را ترویج میکند، لذا استاد باید معلم تفکر نقاد باشد تا دانشجو راه راست و غلط را تشخیص دهد.
سیمایی صراف با تأکید بر وظایف دولت تصریح کرد: آموزش در بخشهایی که بخش خصوصی ورود نمیکند، امر حاکمیتی است. طبق اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش تا سرحد کفایت رایگان است. در علوم پایه باید سرمایهگذاری شود تا این طبقه از دانش تضعیف نشود. دولت باید کمک کند تا همکاریهای بینالمللی و فرصتهای مطالعاتی تقویت شود.
وی در پایان با اشاره به پروژه کلاسهای هوشمند خاطرنشان کرد: این پروژه قبل از جنگ برنامهریزی شده بود و اگرچه با تأخیر مواجه شد، اما از دانشگاهها میخواهم که یکی از معیارهای هزینه کرد خود را به کلاسهای هوشمند اختصاص دهند.