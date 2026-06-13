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آغاز ثبت‌نام سرویس مدارس برای سال تحصیلی جدید

آغاز ثبت‌نام سرویس مدارس برای سال تحصیلی جدید
کد خبر : 1798079
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وزارت آموزش و پرورش از آغاز ثبت‌نام سرویس مدارس خبر داد و اعلام کرد: اولیای دانش‌آموزان یک ماه فرصت دارند درخواست خود را در سامانه سپند ثبت کنند.

به گزارش ایلنا، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: بر اساس اعلام مدیرکل حمل و نقل و دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور، اولیای دانش آموزانی که می‌خواهند از خدمات سرویس حمل و نقل دانش آموزی استفاده نمایند از امروز به مدت یک ماه فرصت دارند درخواست خود را در سامانه پایش ناوگان دانش آموزی (سپند) که توسط اتحادیه‌های تابعه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور به آدرس https://irtusepand.ir طراحی و فعالیت می‌نماید، ثبت کنند.

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