آغاز ثبتنام سرویس مدارس برای سال تحصیلی جدید
وزارت آموزش و پرورش از آغاز ثبتنام سرویس مدارس خبر داد و اعلام کرد: اولیای دانشآموزان یک ماه فرصت دارند درخواست خود را در سامانه سپند ثبت کنند.
به گزارش ایلنا، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: بر اساس اعلام مدیرکل حمل و نقل و دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور، اولیای دانش آموزانی که میخواهند از خدمات سرویس حمل و نقل دانش آموزی استفاده نمایند از امروز به مدت یک ماه فرصت دارند درخواست خود را در سامانه پایش ناوگان دانش آموزی (سپند) که توسط اتحادیههای تابعه سازمان شهرداریها و دهیاریها کشور به آدرس https://irtusepand.ir طراحی و فعالیت مینماید، ثبت کنند.