برنامه امتحانات نهایی دانش آموزان یازدهم و دوازدهم منتشر شد

بر اساس این برنامه، آزمون‌های نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم برای دانش‌آموزان دوره روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران، داوطلبان آزاد و مدارس خارج از کشور در رشته‌های شاخه نظری دوره دوم متوسطه برگزار خواهد شد.

آزمون های پایه یازدهم از ۱۳ تیر آغاز می شود و تا ۲۷ تیر ادامه دارد. آزمون های دانش آموزان دوازدهم از ۱۴ تیر ماه آغاز می شود و تا ۸ مرداد ادامه دارد.

همچنین متقاضیان ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلی می‌توانند مطابق برنامه اعلام‌شده در این آزمون‌ها شرکت کنند.

مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش از تمامی داوطلبان خواسته است ضمن مطالعه دقیق برنامه زمان‌بندی، تمهیدات لازم را برای حضور به‌موقع در آزمون‌ها مدنظر قرار دهند.

گفتنی است، هر گونه تغییر در برنامه زمانی یا چگونگی برگزاری آزمون صرفاً توسط این مرکز و از طریق ادارات کل آموزش و پرورش استانها و درگاه اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، اطلاع رسانی می شود.

براساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه زمان‌بندی آزمون‌های نهایی تیر و مردادماه ۱۴۰۵ به شرح زیر است.