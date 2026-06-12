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افزایش آمار مصدومان حادثه آتش‌سوزی مرکز نگهداری معلولان مسجدسلیمان به ۲۰ نفر

افزایش آمار مصدومان حادثه آتش‌سوزی مرکز نگهداری معلولان مسجدسلیمان به ۲۰ نفر
کد خبر : 1797804
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مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان از افزایش تعداد مصدومان حادثه آتش‌سوزی مرکز نگهداری معلولان ذهنی در شهرستان مسجدسلیمان به ۲۰ نفر خبر داد.

به گزارش ایلنا، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان اعلام کرد: با حضور نیروهای عملیاتی هلال‌احمر، عوامل اورژانس و آتش‌نشانی در محل حادثه، عملیات امدادرسانی و اطفای حریق در مرکز نگهداری معلولان ذهنی مسجدسلیمان با شدت ادامه دارد.

وی در تشریح آخرین وضعیت این حادثه اعلام کرد: تاکنون ۲۰ مصدوم این حادثه با تلاش مشترک و هماهنگ عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

بنا بر اعلام جمعیت هلال‌احمر، عملیات جست‌وجو، نجات و اطفای حریق همچنان در محل ادامه دارد و گزارش‌های تکمیلی درباره علت حادثه و وضعیت سلامتی مصدومان متعاقباً اعلام خواهد شد.

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