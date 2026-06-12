به گزارش ایلنا، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان اعلام کرد: با حضور نیروهای عملیاتی هلال‌احمر، عوامل اورژانس و آتش‌نشانی در محل حادثه، عملیات امدادرسانی و اطفای حریق در مرکز نگهداری معلولان ذهنی مسجدسلیمان با شدت ادامه دارد.

وی در تشریح آخرین وضعیت این حادثه اعلام کرد: تاکنون ۲۰ مصدوم این حادثه با تلاش مشترک و هماهنگ عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

بنا بر اعلام جمعیت هلال‌احمر، عملیات جست‌وجو، نجات و اطفای حریق همچنان در محل ادامه دارد و گزارش‌های تکمیلی درباره علت حادثه و وضعیت سلامتی مصدومان متعاقباً اعلام خواهد شد.

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