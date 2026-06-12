آتشسوزی در مرکز نگهداری معلولان ذهنی در مسجدسلیمان/ ۱۰ نفر مصدوم شدند
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خوزستان از وقوع آتشسوزی در یک مرکز توانبخشی و نگهداری معلولان ذهنی در شهرستان مسجدسلیمان خبر داد و اعلام کرد که تاکنون ۱۰ نفر در این حادثه مصدوم شدهاند.
به گزارش ایلنا، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان خوزستان اعلام کرد: براساس گزارشهای اولیه، حوالی ساعت ۱۲ ظهر امروز ۲۲ خردادماه، آتشسوزی در یک مرکز توانبخشی و نگهداری معلولان ذهنی در شهرستان مسجدسلیمان رخ داد.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۳ تیم عملیاتی هلالاحمر در محل حاضر شدند و امدادرسانی به حادثهدیدگان را آغاز کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خوزستان با اشاره به برآوردهای اولیه گفت: تاکنون ۱۰ نفر در این حادثه مصدوم شدهاند و عملیات تخلیه و انتقال مصدومان با سرعت در حال انجام است.
به گفته وی، اخبار تکمیلی این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.