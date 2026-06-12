به گزارش ایلنا، در پیام تسلیت حسین سیمایی، وزیر علوم به دکتر زلفی گل، وزیر سابق علوم آمده است: « الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

برادر ارجمند، جناب آقای دکتر زلفی گل

سلام علیکم بماصبرتم

درگذشت تأسف‌بار همسر مکرمه، بانو صدیقه کرمی را خدمت جنابعالی، خانواده محترم و دیگر بازماندگان داغدیده تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

برای آن مرحومه، حشر با اولیاء الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان عزادار، صبر جمیل از درگاه خداوند رحمان خواستارم.»

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