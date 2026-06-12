خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت وزیر علوم به دکتر زلفی‌گل

پیام تسلیت وزیر علوم به دکتر زلفی‌گل
کد خبر : 1797793
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر علوم در پیامی، درگذشت همسر دکتر محمد‌علی زلفی‌گل، وزیر سابق علوم را تسلیت گفت و برای بازماندگان صبر و برای آن مرحومه رحمت الهی مسئلت کرد.

به گزارش ایلنا، در پیام تسلیت حسین سیمایی، وزیر علوم به دکتر زلفی گل، وزیر سابق علوم آمده است: « الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

برادر ارجمند، جناب آقای دکتر زلفی گل

سلام علیکم بماصبرتم

درگذشت تأسف‌بار همسر مکرمه، بانو صدیقه کرمی را خدمت جنابعالی، خانواده محترم و دیگر بازماندگان داغدیده تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. 

برای آن مرحومه، حشر با اولیاء الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان عزادار، صبر جمیل از درگاه خداوند رحمان خواستارم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی