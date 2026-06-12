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امروز آخرین مهلت ثبت‌نام مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد

امروز آخرین مهلت ثبت‌نام مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد
کد خبر : 1797785
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ثبت‌نام از داوطلبان به منظور شرکت در مصاحبه آزمون دکتری تخصصی و دوره بدون آزمون دکتری تخصصی ویژه استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد اسلامی برای آخرین فرصت تا آخر وقت امروز ۲۲ خرداد ماه تمدید شد.

به گزارش ایلنا، ثبت‌نام از داوطلبان به منظور شرکت در مصاحبه آزمون دکتری تخصصی و دوره بدون آزمون دکتری تخصصی ویژه استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد اسلامی برای آخرین فرصت تا روز جمعه ۲۲ خرداد ماه تمدید شد. 

آن دسته از داوطلبان راه یافته به مرحله مصاحبه علمی به منظور شرکت در مصاحبه لازم است با مراجعه به سایت مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس www. azmoon. org نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند. 

شایان ذکر است زمان و نحوه چگونگی انجام مصاحبه علمی داوطلبان آزمون دکتری تخصصی و دوره بدون آزمون دکتری تخصصی ویژه استعدادهای درخشان متعاقباً اعلام خواهد شد.

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