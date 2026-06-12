ارائه ۱.۷ میلیون خدمت شمارهگذاری در شرایط ویژه کشور توسط پلیس راهور
معاون اجرایی پلیس راهور فراجا با اشاره به تداوم خدمات این پلیس در شرایط جنگ ۴۰ روزه اخیر، اعلام کرد: از ابتدای این دوره (۹ اسنفد ماه ۱۴۰۴) تاکنون یک میلیون و ۷۰۰ هزار خدمت شمارهگذاری به هموطنان ارائه شده است.
به گزارش ایلنا، سردار علیمحمدی، معاون اجرایی پلیس راهور فراجا، با تأکید بر اینکه پلیس راهور یکی از پلیسهای تخصصی فراجا است که در تمامی شرایط اعم از صلح، بحران، جنگ، سفرهای نوروزی و تابستانی، اعیاد و مناسبتها به صورت شبانهروزی در خدمت مردم قرار دارد، اظهار کرد: مأموریتهای این مجموعه بدون وقفه و با هدف تسهیل خدماترسانی به هموطنان در حال انجام است.
وی با اشاره به عملکرد حوزه شمارهگذاری در دوره اخیر گفت: در جریان ۴۰ روز جنگ اخیر، تنها در بخش شمارهگذاری بیش از ۳۵۰ هزار خدمت (۴۰روز) به شهروندان ارائه شد.
سردار علیمحمدی افزود: در برخی روزها که شرایط ناشی از حملات و بمباران وجود داشت و حتی در مواردی ترکشها به مراکز تعویض پلاک اصابت کرد، ارائه خدمات متوقف نشد و روند خدمترسانی ادامه یافت؛ بهگونهای که آثار این آسیبها همچنان در برخی مراکز قابل مشاهده است.
معاون اجرایی پلیس راهور فراجا ادامه داد: در پی آسیبدیدگی برخی مراکز تعویض پلاک در استانهایی همچون خوزستان، تبریز و کرمانشاه، خودروها و واحدهای سیار برای ارائه خدمات به مردم بهکارگیری شد و برنامهریزی شده است این مدل خدمترسانی میدانی در سایر استانها نیز توسعه یابد.
وی تأکید کرد: هدف پلیس راهور این است که خدمترسانی حتی در شرایط سخت نیز در نزدیکترین نقطه به مردم انجام شود تا وقفهای در ارائه خدمات ایجاد نشود.
سردار علیمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: از ابتدای این دوره تاکنون، مجموع خدمات شمارهگذاری ارائهشده به شهروندان به ۱.۷ میلیون مورد رسیده است که نشاندهنده تداوم کامل خدمات در شرایط ویژه کشور است.