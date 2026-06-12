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اسامی عطرهای غیرمجاز اعلام شد

اسامی عطرهای غیرمجاز اعلام شد
کد خبر : 1797758
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روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از عطرهای فاقد مجوز را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: برخی از عطرهای عرضه شده در سطح بازار، به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و تأییدیه‌های ایمنی، در فهرست فرآورده‌های غیرمجاز قرار گرفته‌اند. 

اسامی محصولات فاقد مجوز

ادوپرفیوم (فاقد مجوز) 

 Dark Aoud

 MAY WAY

ALLTEREI (Royal Essence Eau de Parfum) 

بادی اسپلش (فاقد مجوز) 

️ Mar Maris

 The Body Shop

 JANA

 MATERIAL (Perfume Spray) 

مصرف این محصولات به دلیل تماس با پوست و تنفس ذرات شیمیایی، می‌تواند منجر به حساسیت تنفسی، سوردرد، واکنش‌های آلرژیک یا حتی اختلالات هورمونی شود و در اولویت نظارت‌های سازمان قرار دارد. 

از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونت‌های غذا و دارو گزارش دهند. 

سازمان غذا و دارو اقدامات لازم برای جمع‌آوری این فرآورده‌ها و برخورد با متخلفان را در دستور کار دارد.

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