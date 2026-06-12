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رگبار باران در شمال غرب کشور و ارتفاعات گلستان

رگبار باران در شمال غرب کشور و ارتفاعات گلستان
کد خبر : 1797741
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سازمان هواشناسی اعلام‌کرد: امروز (جمعه) در شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، ارتفاعات گلستان و برخی مناطق در خراسان شمالی افزایش ابر، رگبار باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود.

به گزارش ایلنا، فردا (شنبه) این شرایط در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی و خراسان شمالی رخ خواهد داد. 

یکشنبه با عبور سامانه بارشی از شمال غرب، در برخی مناطق شمال غرب رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ می‌دهد. 

دوشنبه علاوه بر مناطق فوق، در غرب سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال شرق کشور و سه‌شنبه در شمال غرب، ارتفاعات و دامنه‌های البرز و شمال شرق کشور در بعضی ساعات رگبار پراکنده ادامه خواهد داشت. 

از امروز تا یکشنبه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی نقاط جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان، رشد ابر با احتمال رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید دور از انتظار نیست. 

همچنین امروز در مناطقی از غرب، جنوب غرب و شرق کشور، در بعضی ساعات وزش باد شدید و در مناطق مستعد گرد و خاک پیش بینی می‌شود. 

طی سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و طی روزهای شنبه و یکشنبه دریای خزر مواج است. 

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۷ و کمینه دمای آن به ۲۶ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

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