معاون تحقیقات وزارت بهداشت:
دانشگاههای علوم پزشکی ایران در تراز نسل چهارم هستند
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در آیین افتتاح رویداد «شب علم» در کرمان با تأکید بر نقش اثرگذار دانشگاههای علوم پزشکی در ارتقای سلامت جامعه گفت: دانشگاههای علوم پزشکی کشور را باید در زمره دانشگاههای نسل چهارم دانست؛ چراکه علاوه بر آموزش و پژوهش، ارائهدهنده خدمات بهداشتی و درمانی هستند و فعالیتهای آنها تأثیر مستقیم بر سلامت، کیفیت زندگی و امید به زندگی مردم دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت بهداشت، شاهین آخوندزاده با اشاره به برخی دیدگاهها درباره عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی افزود: گاهی فضایی ایجاد میشود مبنی بر اینکه فعالیتهای دانشگاهها تأثیر ملموسی بر ارتقای سلامت نداشته و فارغالتحصیلان این مراکز از سطح علمی مطلوبی برخوردار نیستند؛ در حالیکه بسیاری از دانشآموختگان علوم پزشکی ایران بدون نیاز به گذراندن دورههای تکمیلی در سایر کشورها مشغول به فعالیت میشوند و خوش میدرخشند که این امر نشاندهنده مهارت و توانمندی بالای آنان است.
وی با اشاره به شرایط اخیر کشور و جنگ ترکیبی علیه ایران اظهار داشت: همانگونه که در حوزههای مختلف دشمنان در برآورد توانمندیهای کشور دچار خطا شدند، در عرصه علمی نیز نسبت به ظرفیتهای ایران تردید دارند؛ این در حالی است که بسیاری از پروتکلهای جهانی حاصل تلاش دانشگاهها، پژوهشگران و دانشجویان ایرانی است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت همچنین بر اهمیت تحقیقات دانشگاهی تأکید کرد و گفت: پژوهشهایی که توسط اساتید و دانشجویان در مراکز دانشگاهی انجام میشود، بیانگر انجام اقدامات مؤثر و کاربردی در حوزه سلامت است.
آخوندزاده در ادامه به موضوع کشف دارو اشاره کرد و افزود: این تصور وجود دارد که کشف دارو صرفاً در کشورهای اروپایی و آمریکایی انجام میشود، در حالیکه در ایران نیز تحقیقات گستردهای در زمینه داروها در حال انجام است. بخش مهمی از این پژوهشها بر بازنگری و کاربردهای جدید داروهای قدیمی متمرکز است؛ بهعنوان نمونه، داروی آسپرین که در گذشته عمدتاً بهعنوان مسکن استفاده میشد، امروزه بهعنوان داروی ضدانعقاد کاربرد دارد.
وی در پایان با بیان اینکه پروژههای تحقیقاتی گستردهای در کشور در حال اجراست، تصریح کرد: بسیاری از این اقدامات در آینده نزدیک نتایج ارزشمندی به همراه خواهد داشت و ضروری است مردم در جریان پیشرفتها و دستاوردهای علمی کشور قرار گیرند.