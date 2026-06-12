۳۵ درصد منابع درمانی بیمه سلامت بهینه مصرف نمیشود
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به نتایج مطالعات پژوهشی گفت: بر اساس بررسیها، حدود ۳۵ درصد از منابع سازمان در مسیر درمان بهصورت بهینه مصرف نمیشود و برنامه ما مدیریت این هزینهها با همکاری مؤسسات درمانی طرف قرارداد و هدایت منابع به سمت مصرف کارآمدتر است.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت بهداشت، محمد مهدی ناصحی، در دیدار با استاندار خراسان رضوی، از برنامهریزی برای پرداخت ماهیانه و علیالحساب مطالبات معوق مؤسسات طرف قرارداد از ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد.
وی با بیان اینکه این مطالبات مربوط به سال ۱۴۰۴ است، اظهار کرد: تلاش میشود با همکاری دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای ذیربط، روند پرداخت این بدهیها بهصورت تدریجی و بر اساس مصوبات موجود انجام شود.
ناصحی با تأکید بر ماهیت کاملاً دولتی سازمان بیمه سلامت ایران افزود: اعتبارات این سازمان از محل تخصیصهای دولت تأمین میشود و به همین دلیل، تسویه مطالبات معوق نیز نیازمند همراهی و هماهنگی دستگاههای اجرایی است.
وی همچنین به وجود جمعیت قابل توجهی از بیمهشدگان رایگان یا دارای تخفیف دولتی اشاره کرد و گفت: در صورت پرداخت حق بیمه توسط این گروه از بیمهشدگان، بخش مهمی از منابع مورد نیاز برای مدیریت مطالبات قابل تأمین خواهد بود.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر از جمله دیابت را از اولویتهای اصلی سال جاری این سازمان عنوان کرد و افزود: هدف از این رویکرد، کنترل بهتر منابع و کاهش هزینههای درمانی در کشور است.
وی با اشاره به جایگاه سازمان بیمه سلامت ایران در حوزه هوشمندسازی و پژوهشمحوری تصریح کرد: این سازمان بهعنوان یک نهاد پیشرو در این حوزه شناخته میشود و تلاش داریم این ظرفیتها بیش از گذشته تقویت شود.
ناصحی در پایان با اشاره به نتایج مطالعات پژوهشی گفت: بر اساس بررسیها، حدود ۳۵ درصد از منابع سازمان در مسیر درمان بهصورت بهینه مصرف نمیشود و برنامه ما مدیریت این هزینهها با همکاری مؤسسات درمانی طرف قرارداد و هدایت منابع به سمت مصرف کارآمدتر است.