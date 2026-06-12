به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وزیر آموزش‌وپرورش در پی ارائه گزارش عملکرد سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین، با تقدیر از اقدامات و دستاوردهای این سازمان، بر تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای با هدف بهره‌مندی فراگیر دانش‌آموزان و معلمان مدارس غیردولتی کشور از آموزش‌های این حوزه راهبردی تأکید کرد.

احمد محمودزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، با اشاره به رویکرد تحولی و آینده‌نگرانه وزیر آموزش‌وپرورش نسبت به فناوری‌های نوین اظهار کرد: حمایت و تقدیر مقام عالی وزارت از برنامه‌های اجرایی در حوزه هوش مصنوعی، حاکی از جایگاه محوری این فناوری در نقشه راه تحول نظام تعلیم و تربیت و بیانگر عزم جدی وزارتخانه برای توانمندسازی نسل آینده در مواجهه با تحولات شتابان جهانی است.

وی افزود: هوش مصنوعی امروز به یکی از اصلی‌ترین پیشران‌های توسعه علمی، اقتصادی و فناورانه در سطح بین‌المللی تبدیل شده است و کشورهایی که سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش این حوزه را در اولویت قرار دهند، در آینده از برتری رقابتی و اقتدار دانشی بیشتری برخوردار خواهند بود. از این منظر، ایجاد بسترهای آموزشی مناسب برای آشنایی دانش‌آموزان و معلمان با مفاهیم و کاربست‌های هوش مصنوعی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی است.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به تأکید وزیر بر گسترش دامنه پوشش این آموزش‌ها، تصریح کرد: گام دوم این برنامه ملی با تمرکز بر توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت محتوا، تقویت زیرساخت‌های فناورانه، تربیت نیروی انسانی متخصص و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی کشور طراحی شده و به‌زودی در سطحی گسترده‌تر اجرا خواهد شد تا زمینه بهره‌مندی حداکثری مدارس غیردولتی سراسر کشور فراهم شود.

محمودزاده سرمایه‌گذاری در آموزش فناوری‌های نوین را سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده کشور دانست و خاطرنشان کرد: هر میزان که دانش‌آموزان امروز به مهارت‌های نوین، تفکر خلاق، نوآوری، حل مسئله و سواد دیجیتال مجهز شوند، در سال‌های پیش‌رو ظرفیت ملی برای تولید دانش، توسعه فناوری و نقش‌آفرینی مؤثر در عرصه‌های بین‌المللی ارتقا خواهد یافت.

وی در ادامه با قدردانی از همراهی مؤسسان، مدیران، معلمان، کارشناسان، خانواده‌ها و دانش‌آموزان مدارس غیردولتی گفت: دستاوردهای حاصل‌شده نتیجه هم‌افزایی، مشارکت مسئولانه و باور مشترک خانواده بزرگ مدارس غیردولتی به ضرورت تحول و همگامی با فناوری‌های روز جهان است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در پایان تأکید کرد: با پشتیبانی وزیر آموزش‌وپرورش و اتکا به ظرفیت‌های گسترده این بخش، مسیر توسعه آموزش‌های هوش مصنوعی با جدیت استمرار خواهد یافت تا زمینه تربیت نسلی خلاق، توانمند، نوآور و آماده نقش‌آفرینی در آینده ایران فراهم شود.

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