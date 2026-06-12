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رونمایی از کتاب‌های نونگاشت رشته‌های صنایع دستی؛ گامی برای تثبیت هویت ملی در مدارس

رونمایی از کتاب‌های نونگاشت رشته‌های صنایع دستی؛ گامی برای تثبیت هویت ملی در مدارس
کد خبر : 1797726
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رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در آیین رونمایی از کتاب‌های نونگاشت رشته‌های صنایع دستی با تأکید بر نقش هنر در حفظ و انتقال میراث تمدنی ایران اسلامی، گفت: توسعه آموزش‌های هنری و تولید منابع آموزشی در حوزه صنایع دستی، تنها یک اقدام مهارتی و حرفه‌آموزی نیست، بلکه گامی مؤثر در جهت تثبیت و تعمیق هویت ملی و فرهنگی کشور به شمار می‌آید.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علی لطیفی، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در آیین رونمایی از کتاب‌های نونگاشت رشته‌های صنایع دستی فرش، هنرهای سرامیکی و هنرهای چوبی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای جنگ تحمیلی اخیر و شهدای دانش‌آموز، با قدردانی از هنرمندان، استادان، صاحب‌نظران، اعضای کمیسیون‌های تخصصی و تمامی مشارکت‌کنندگان در فرآیند تدوین و تألیف کتاب‌های نونگاشت، گفت: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به دلیل ماهیت و مأموریت ملی خود، با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، متخصصان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف، مأموریت‌های خود را به انجام رسانده و این دستاورد ارزشمند نیز حاصل همکاری گسترده میان سازمان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هنرمندان و فعالان حوزه هنر و صنایع دستی است. 

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به همکاری‌های شکل‌گرفته میان این سازمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه رشته‌های هنری افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد شکل‌گیری تعاملات مؤثر و سازنده‌ای در بازطراحی و به‌روزرسانی رشته‌های هنری بوده‌ایم که نتیجه آن تولید منابع آموزشی متناسب با نیازهای روز و ارتقای کیفیت آموزش هنر در مدارس است. 

لطیفی با تأکید بر جایگاه هنر در شکل‌گیری و تداوم هویت فرهنگی ایران اظهار داشت: هنر یکی از مهم‌ترین عوامل ماندگاری فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی در طول تاریخ بوده است. بسیاری از حقایق، ارزش‌ها و میراث فرهنگی این سرزمین از طریق هنر به نسل‌های مختلف منتقل شده و ماندگار مانده‌اند. 

وی ادامه داد: اگر امروز به پیشینه فرهنگی و تمدنی خود افتخار می‌کنیم، بخش مهمی از این افتخار مرهون هنرمندان و آثار هنری است که توانسته‌اند ارزش‌ها، آرمان‌ها و هویت مشترک ملت ایران را حفظ و منتقل کنند. 

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش هنر صرفاً یک مسیر حرفه‌آموزی نیست، خاطرنشان کرد: هرچند آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی نقش مهمی در اشتغال و توانمندسازی دانش‌آموزان دارند، اما آموزش هنر از جایگاهی فراتر برخوردار است؛ زیرا علاوه بر مهارت‌آموزی، رسالت حفظ و انتقال هویت فرهنگی و تاریخی جامعه را نیز بر عهده دارد. 

وی رشته‌های صنایع دستی را بخشی از میراث زنده فرهنگی کشور دانست و افزود: فرش، هنرهای سرامیکی، هنرهای چوبی و سایر شاخه‌های صنایع دستی تنها ابزار تولید محصولات کاربردی یا تزئینی نیستند، بلکه حاملان بخشی از حافظه تاریخی، فرهنگ، هویت و میراث ارزشمند ملت ایران به شمار می‌روند. 

لطیفی در این نشست تأکید کرد: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با چنین نگاهی، توسعه و تقویت آموزش‌های هنری را دنبال می‌کند و معتقد است در کنار تربیت نیروی انسانی ماهر، باید زمینه تعمیق هویت ملی، تقویت ارزش‌های مشترک و انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده نیز فراهم شود. 

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در پایان ضمن قدردانی مجدد از تمامی دست‌اندرکاران تدوین و تألیف کتاب‌های نونگاشت رشته‌های صنایع دستی، ابراز امیدواری کرد که این آثار بتوانند نقش مؤثری در ارتقای آموزش‌های هنری، تربیت هنرجویان توانمند و حفظ و گسترش میراث فرهنگی و هنری کشور ایفا کنند.

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