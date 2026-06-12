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فردا نخستین آزادراه درون شهری کشور به بهره‌برداری می‌رسد

فردا نخستین آزادراه درون شهری کشور به بهره‌برداری می‌رسد
کد خبر : 1797723
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گام نخست آزادراه شهید شوشتری به عنوان نخستین آزادراه شهری تهران فردا - ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵- به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش ایلنا، پس از ۱۸ سال انتظار، گام نخست پروژه کمربندی شرقی تهران با افتتاح «آزادراه شهید شوشتری» به بهره‌برداری می‌رسد. 

این پروژه به طول ۹.۳ کیلومتر، فردا - شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵- و همزمان با دویست‌وبیست‌ودومین پویش امید و افتخار، با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران افتتاح خواهد شد. 

آزادراه شهید شوشتری به عنوان نخستین آزادراه درون شهری کشور، نقش مهمی در تکمیل کمربندی شرقی تهران، کاهش بار ترافیکی بزرگراه بسیج و تسهیل تردد شهروندان ایفا خواهد کرد. 

اجرای این پروژه با وجود معارضین متعدد ملکی و تأسیساتی، با تلاش شبانه‌روزی متخصصان و عوامل اجرایی سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران به سرانجام رسید. 

مجموع هزینه روز اجرای «گام نخست آزادراه شهید شوشتری» و «تکمیل دسترسی‌های ثامن» ۴۵.۵ همت اعلام شده است. 

به گزارش شهر، در اجرای این پروژه، علاوه بر احداث زیرساخت‌های ترافیکی، کاشت ۱۲ هزار و ۵۰۰ اصله درخت نیز انجام شده است.

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