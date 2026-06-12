به گزارش ایلنا، پس از ۱۸ سال انتظار، گام نخست پروژه کمربندی شرقی تهران با افتتاح «آزادراه شهید شوشتری» به بهره‌برداری می‌رسد.

این پروژه به طول ۹.۳ کیلومتر، فردا - شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵- و همزمان با دویست‌وبیست‌ودومین پویش امید و افتخار، با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران افتتاح خواهد شد.

آزادراه شهید شوشتری به عنوان نخستین آزادراه درون شهری کشور، نقش مهمی در تکمیل کمربندی شرقی تهران، کاهش بار ترافیکی بزرگراه بسیج و تسهیل تردد شهروندان ایفا خواهد کرد.

اجرای این پروژه با وجود معارضین متعدد ملکی و تأسیساتی، با تلاش شبانه‌روزی متخصصان و عوامل اجرایی سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران به سرانجام رسید.

مجموع هزینه روز اجرای «گام نخست آزادراه شهید شوشتری» و «تکمیل دسترسی‌های ثامن» ۴۵.۵ همت اعلام شده است.

به گزارش شهر، در اجرای این پروژه، علاوه بر احداث زیرساخت‌های ترافیکی، کاشت ۱۲ هزار و ۵۰۰ اصله درخت نیز انجام شده است.

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