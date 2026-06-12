تردد روان در تمامی محورهای شمالی کشور
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از تردد روان در محورهای شمالی کشور خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر هیچگونه مداخلات جوی در این مسیرها وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلینیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جادههای کشور اظهار کرد: در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیرهای رفت و برگشت بهصورت روان جریان دارد.
وی افزود: بر اساس گزارشهای دریافتی از مراکز کنترل ترافیک، محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط تردد در این مسیرها تا این لحظه عادی است.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها و شرایط ترافیکی مطلع شوند.