تردد روان در تمامی محورهای شمالی کشور

به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیرهای رفت و برگشت به‌صورت روان جریان دارد.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی از مراکز کنترل ترافیک، محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط تردد در این مسیرها تا این لحظه عادی است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط ترافیکی مطلع شوند.

انتهای پیام/