خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خروج قطار تبریز - مشهد از ریل

خروج قطار تبریز - مشهد از ریل
کد خبر : 1797625
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: قطار تبریز - مشهد در ایستگاه ترکمنچای از ریل خارج شد.

به گزارش ایلنا، مجید فرشی گفت: عصر امروز قطار تبریز - مشهد در ایستگاه ترکمانچای از ریل خارج و یک نفر مصدوم شد و بقیه مسافران در سلامت کامل هستند. 

وی افزود: کارکنان مجموعه راه آهن در حال جابجایی مسافران هستند تا بتوانند به مقصد مشهد مقدس مسیر خود را ادامه دهند. 

براساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی هلال احمر، ۵ واگن این قطار دچار حادثه شده است. 

در پی این حادثه، تیم‌های امدادی و عملیاتی هلال‌احمر میانه بلافاصله به محل اعزام شده و در حال ارزیابی وضعیت و انجام عملیات هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی