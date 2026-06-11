خروج قطار تبریز - مشهد از ریل
مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: قطار تبریز - مشهد در ایستگاه ترکمنچای از ریل خارج شد.
به گزارش ایلنا، مجید فرشی گفت: عصر امروز قطار تبریز - مشهد در ایستگاه ترکمانچای از ریل خارج و یک نفر مصدوم شد و بقیه مسافران در سلامت کامل هستند.
وی افزود: کارکنان مجموعه راه آهن در حال جابجایی مسافران هستند تا بتوانند به مقصد مشهد مقدس مسیر خود را ادامه دهند.
براساس گزارش مرکز اطلاعرسانی هلال احمر، ۵ واگن این قطار دچار حادثه شده است.
در پی این حادثه، تیمهای امدادی و عملیاتی هلالاحمر میانه بلافاصله به محل اعزام شده و در حال ارزیابی وضعیت و انجام عملیات هستند.