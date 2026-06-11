در نشست تخصصی پلیس آگاهی فراجا مطرح شد
رشد ۱۱ درصدی کشف سرقتهای مهم توسط پلیس
طی نشستی راهبردی با حضور رئیس پلیس آگاهی فراجا و رئیس قرارگاه مرکزی مبارزه با سرقت، آخرین وضعیت مأموریتهای عملیاتی در حوزه برخورد با سارقان و استرداد اموال به شهروندان بررسی شد.
به گزارش ایلنا، در این جلسه که با حضور معاونین تخصصی از جمله رؤسای مرکز تشخیص هویت، مبارزه با سرقت و اطلاعات جنایی برگزار شد، بر استفاده از روشهای نوین علمی و تقویت نیروی انسانی برای ناامنسازی محیط برای مجرمان تأکید شد.
نشست تخصصی پایش مأموریتهای پلیس آگاهی با حضور سردار «محمد قنبری»، سردار «محمد علی نورینژاد»؛ دبیر قرارگاه مرکزی مبارزه با سرقت فراجا و جمعی از معاونین تخصصی حوزه پلیس آگاهی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، سردار «محمد قنبری» به ارائه گزارش عملکرد پلیس آگاهی از اول فروردین تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ پرداخت.
بر اساس گزارش سردار قنبری، شاخص کشف «سرقتهای مهم» ۱۱ درصد و کشف «سرقتهای مسلحانه» ۷.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. همچنین مجموع کشفیات کل سرقتها با رشدی ۵ درصدی، روندی مثبت را نشان میدهد.
رئیس پلیس آگاهی فراجا تأکید کرد که با تحلیل دقیق دادهها و پایش هوشمند، پلیس آگاهی اکنون توانسته است در بسیاری از مأموریتها، همزمان یا حتی زودتر از مجرم در صحنه حاضر شده و اشراف اطلاعاتی خود را تثبیت کند.
سردار قنبری در ادامه، ضمن تجلیل از مجاهدتهای شبانهروزی کارآگاهان و مأموران پلیس آگاهی در اقصی نقاط کشور، نقش آنان را در حفظ امنیت پایدار، آن هم در اوج بحرانهای اخیر و شرایط جنگی، بیبدیل خواند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر امنیت که در این مسیر جانفشانی کردند، خاطرنشان کرد: امنیت امروز جامعه مدیون ایثارگری کسانی است که حتی در سختترین شرایط رزم، اجازه ندادند خللی در خدمترسانی به مردم و مقابله با مجرمان ایجاد شود.
تقویت لجستیک و توان رزم در شرایط ویژه
سردار قنبری با اشاره به شرایط بحرانی و جنگی اخیر، بر ضرورت تقویت همهجانبه تمامی استانها تأکید کرد.
وی محورهای اصلی برنامه تحولی پلیس آگاهی را شامل تخصیص اعتبارات ویژه جهت نوسازی و تعمیر ناوگان گشتهای خودرویی در سراسر کشور، اجرای طرح تقویت نیروی انسانی با بهرهگیری از افسران جوان و متخصص، توسعه و یکپارچهسازی سامانههای اطلاعاتی برای دسترسی بر خط تمام ردههای استانی دانست.
انقلاب علمی در کشف جرم
در ادامه جلسه، سردار جدیدفر رئیس مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی نیز از ارتقای توان علمی این پلیس خبر داد و تصریح کرد که با تکیه بر بررسیهای تخصصی صحنه جرم، سهم کشف علمی جرایم از ۷۰ درصد در سنوات گذشته به ۹۰ درصد در سال جاری رسیده است که این موضوع نشاندهنده دقت بالای آزمایشگاههای جنایی در شناسایی مجرمان است.
فرمان تمرکز بر مأموریتهای ذاتی و تجلیل از ایثارگری
در بخش پایانی، سردار «محمد علی نورینژاد»؛ دبیر قرارگاه مرکزی مبارزه با سرقت، ضمن گرامیداشت یاد شهدای عزیز بحران اخیر، بر «تخصصیسازی مأموریتها» تأکید کرد.
بر اساس گزارش سایت پلیس، وی با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی، مأموران پلیس آگاهی باید تمام توان خود را صرف مأموریتهای ذاتی یعنی مقابله با سرقتهای منزل، خودرو و مغازه کنند، تحول در نظام نظارت و کنترل استانها را برای تسریع در کشف و استرداد اموال به مردم، تکلیف قطعی قرارگاه دانست.