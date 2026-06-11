به گزارش خبرگزاری ایلنا ، سید محمدرحیم مرتضوی شهردار منطقه ۱۳ با اعلام این خبر گفت: با اجرای موفق طرح جمع‌آوری خودرو‌های رها شده و بلاصاحب، ۱۱۴ دستگاه خودرو از محله‌های منطقه با همکاری پلیس راهور و سایر نهاد‌های قضایی جمع‌آوری شد که بیشترین تعداد آن مربوط به محله نیروی هوایی بود.

وی افزود: طی ماه‌های گذشته، ۶۲ پیام مردمی در این خصوص از طریق سامانه ۱۳۷ پلاس ثبت و در اولویت رسیدگی قرار گرفت.

شهردار منطقه۱۳ گفت: این اقدام علاوه بر آزادسازی فضا‌های عمومی و بهبود کیفیت محیط شهری، به ارتقای امنیت معابر و کاهش آسیب‌های محیط‌زیستی منجر شد و در نتیجه، تعداد خودرو‌های رهاشده در منطقه ۱۳ به صفر رسید.

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