اجرای موفق طرح جمعآوری خودروهای رها شده در منطقه ۱۳
در راستای پاسخ به مطالبات شهروندان و با هدف ارتقای سیما و منظر شهری، افزایش ایمنی معابر و کاهش آلودگی بصری، معابر منطقه ۱۳ بهطور کامل از خودروهای فرسوده و رهاشده پاکسازی شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا ، سید محمدرحیم مرتضوی شهردار منطقه ۱۳ با اعلام این خبر گفت: با اجرای موفق طرح جمعآوری خودروهای رها شده و بلاصاحب، ۱۱۴ دستگاه خودرو از محلههای منطقه با همکاری پلیس راهور و سایر نهادهای قضایی جمعآوری شد که بیشترین تعداد آن مربوط به محله نیروی هوایی بود.
وی افزود: طی ماههای گذشته، ۶۲ پیام مردمی در این خصوص از طریق سامانه ۱۳۷ پلاس ثبت و در اولویت رسیدگی قرار گرفت.
شهردار منطقه۱۳ گفت: این اقدام علاوه بر آزادسازی فضاهای عمومی و بهبود کیفیت محیط شهری، به ارتقای امنیت معابر و کاهش آسیبهای محیطزیستی منجر شد و در نتیجه، تعداد خودروهای رهاشده در منطقه ۱۳ به صفر رسید.