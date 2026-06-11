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دهمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار برگزار می‌شود

دهمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار برگزار می‌شود
کد خبر : 1797529
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مدیر کل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران از برگزاری دهمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار در خرداد ماه سال‌جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از ایثار، هاشم صابریان مدیر کل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران با اعلام این خبر اظهار کرد: دهمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار با هدف ارزیابی دستاوردهای طرح شاهد و نیز افزایش انگیزه و تحرک تحصیلی جامعه هدف با مشارکت دستگاه‌های آموزشی عضو طرح شاهد در خرداد ماه سالجاری برگزار می‌شود.

مدیر کل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه افزود: در این مراسم از ۶۷ نفر از نفرات برتر علمی آموزشی و پژوهشی شامل دانشجویان دانش آموزان، طلاب شاهد و ایثارگر و با حضور مسئولان عالی رتبه کشور در سطح ملی تقدیر و تجلیل به عمل خواهد آمد.

وی افزود: با پایان مهلت فراخوان این جشنواره و دریافت نتایج مرحله استانی کمیته‌های علمی با حضور اعضای کمیته داوری و مسئولین دستگاه‌های آموزشی و بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور برگزار و پس از بررسی سوابق و رزومه تحصیلی واجدین شرایط و بر اساس شاخص‌های اختصاصی مصوب نسبت به انتخاب نفرات برتر و معرفی به دبیرخانه جشنواره اقدام شد.

دبیر دهمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار در پایان خاطرنشان کرد : مراسم پایانی این جشنواره برای تقدیر و تجلیل از برگزیدگان کشوری در ۲۵ خرداد سال‌جاری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور مقامات عالی رتبه کشوری برگزار می‌شود.

 

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