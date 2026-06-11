مدارس غیردولتی در خط مقدم آموزش هوش مصنوعی
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی کشور، از اجرای گسترده طرح آموزش هوش مصنوعی برای معلمان و دانشآموزان مدارس غیردولتی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش، احمد محمود زاده با اعلام این خبر گفت: این طرح با هدف توانمندسازی نیروی انسانی و آمادهسازی نسل آینده برای ورود به اقتصاد دیجیتال و فناوریهای نوین در سراسر کشور در حال اجرا است.
وی با اشاره به برگزاری سلسله دورههای آموزشی هوش مصنوعی ویژه مدارس غیردولتی افزود: این برنامه تاکنون در قالب پنج دوره تخصصی اجرا شده و با استقبال چشمگیر معلمان همراه بوده است. بر اساس برنامهریزی انجامشده، آموزشهای هوش مصنوعی برای بیش از ۲۱۰ هزار معلم و حدود یک میلیون دانشآموز پایههای هفتم تا دهم مدارس غیردولتی کشور توسعه خواهد یافت.