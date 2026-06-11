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احداث نخستین ایستگاه خط ۱۱ متروی تهران در منطقه ۱۸

احداث نخستین ایستگاه خط ۱۱ متروی تهران در منطقه ۱۸
کد خبر : 1797461
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شهردار منطقه ۱۸ تهران گفت: برای تقویت بخش حمل و نقل عمومی ، پایانه مرکزی خط ۳ مترو و نخستین ایستگاه از خط ۱۱ مترو به طور همزمان احداث می‌شوند.

به گزارش ایلنا، رضا محمدی گفت: براساس تفاهم نامه امضاء شده میان شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) و مدیریت شهری منطقه ۱۸ ، اراضی مورد نظر برای احداث پایانه مرکزی خط ۳ مترو و نخستین ایستگاه از خط ۱۱ مترو تأمین و پس از آن فاز اجرایی این دو اقدام زیر ساختی در این بخش از پایتخت آغاز می شود.

محمدی افزود: کارگاه عمرانی پایانه مرکزی بخش جنوبی خط ۳ و ایستگاه نخست خط ۱۱ مترو قرار است در اوایل خیابان منصور عمرانی و مجاورت بیمارستان تخصصی کودکان حکیم تجهیز و راه‌اندازی شود.

شهردار منطقه ۱۸ گفت: مدیریت شهری منطقه برای توسعه بخش جنوبی خط ۳ مترو، احداث ایستگاه بیمارستان کودکان حکیم، توقفگاه رام قطارها و همچنین نخستین ایستگاه از خط ۱۱ مترو در مجموع بالغ بر ۱۳ هزار متر مربع زمین به شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) اختصاص داده است. 

 

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