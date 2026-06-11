به گزارش ایلنا، علیرضا رشیدیان در آخرین جلسه ستاد مکه مکرمه ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان ستادهای مکه و مدینه، عوامل تشریق و تمامی خدمتگزاران زائران، اظهار کرد: به روزهای پایانی عملیات حج نزدیک می‌شویم و امیدواریم بتوانیم همه زائران را با سلامت، امنیت و رضایتمندی به کشور بازگردانیم.

وی با اشاره به شرایط خاص حج امسال افزود: حج ۱۴۰۵ نیز با پیچیدگی‌ها و برخی غافلگیری‌ها همراه بود، اما همکاران نشان دادند که توانایی مدیریت شرایط دشوار را دارند. همچنین امسال فرصت مناسبی فراهم شد تا نیروهای جوان و کم‌سابقه اما توانمند، توانایی‌های خود را نشان دهند و این ظرفیت ارزشمند باید در سال‌های آینده نیز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به روند تحولات در مدیریت حج گفت: می‌بایست با سرعت به سمت حج هوشمند حرکت کنیم؛ در غیر این صورت بخشی از امور با کاستی مواجه خواهد شد. مسئولان حج عربستان نیز از دوازدهم ذی‌الحجه برنامه‌ریزی‌های حج آینده را آغاز کرده و ما نیز باید متناسب با این روند حرکت کنیم.

رشیدیان با بیان اینکه حدود ۳۰ واحد عملیاتی برای حج تعریف شده است، تصریح کرد: وظایف تمامی واحدها، ستادها و بخش‌های مختلف باید به‌صورت دقیق مشخص و دسته‌بندی شود تا بتوانیم بلافاصله پس از ماه محرم، فرآیند برنامه‌ریزی و آماده‌سازی حج ۱۴۰۶ را آغاز کنیم. سازوکار معاینات استطاعت جسمی و سایر مراحل اجرایی نیز باید از هم‌اکنون در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین درباره پیگیری سهمیه‌های استفاده‌نشده حج امسال گفت: رایزنی‌ها با وزارت حج و عمره عربستان برای جبران بخشی از ظرفیت‌های باقیمانده ادامه دارد و امیدواریم با موافقت طرف سعودی بتوانیم بخشی از این سهمیه‌ها را برای سال آینده ترمیم کنیم.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به رضایتمندی زائران از خدمات ارائه‌شده اظهار داشت: بخش عمده زائران از خدمات حج امسال رضایت داشتند و معدود گلایه‌های مطرح‌شده بیشتر به محدودیت‌های اسکان در منا بازمی‌گشت که لازم است درباره این شرایط اطلاع‌رسانی و توجیه مناسب‌تری صورت گیرد. همچنین توجه به موضوعاتی همچون تأمین پزشک بانوان باید با جدیت دنبال شود.

اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت نیز با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در شرایط خاص امسال گفت: توفیق برگزاری حج ۱۴۰۵ حاصل عنایت الهی، توجه اهل‌بیت (ع) و تلاش شبانه‌روزی مجموعه خدمتگزاران زائران بود.

وی از اعضای ستادها، مدیران کاروان‌ها و زائرانی که با صبوری و همراهی در اجرای برنامه‌ها مشارکت داشتند، قدردانی کرد.

انتهای پیام/