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پیش بینی بارش‌های پراکنده در شمال و شمال غرب

پیش بینی بارش‌های پراکنده در شمال و شمال غرب
کد خبر : 1797335
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سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از شمال و شمال غرب کشور بارش‌های پراکنده و وزش باد پیش بینی کرد.

به گزارش ایلنا، براساس پیش بینی سازمان هواشناسی امروز (پنجشنبه) در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و همچنین در دامنه‌ها و ارتفاعات استان‌های تهران، البرز، قزوین، سمنان، مازندران و گیلان، در برخی ساعات افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت رخ می‌دهد. در مناطق مستعد نیز احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد. 

همچنین طی پنج روز آینده، در مناطق شرقی کشور، وزش باد شدید و در برخی ساعات خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.

 

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