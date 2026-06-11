پیش بینی بارشهای پراکنده در شمال و شمال غرب
سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از شمال و شمال غرب کشور بارشهای پراکنده و وزش باد پیش بینی کرد.
به گزارش ایلنا، براساس پیش بینی سازمان هواشناسی امروز (پنجشنبه) در شمال استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و همچنین در دامنهها و ارتفاعات استانهای تهران، البرز، قزوین، سمنان، مازندران و گیلان، در برخی ساعات افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت رخ میدهد. در مناطق مستعد نیز احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.
همچنین طی پنج روز آینده، در مناطق شرقی کشور، وزش باد شدید و در برخی ساعات خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.