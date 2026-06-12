در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
گرمای تابستان امسال تا ۲ درجه بیشتر از میانگین بلندمدت خواهد بود
رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی گفت: از اواسط هفته آینده، به تدریج روند افزایش دما شکل میگیرد و هوای تهران گرم تر می شود.همچنین دمای هوا در تابستان سال جاری بهطور تقریبی بین یک تا دو درجه بیشتر از میانگین بلندمدت خواهد بود.
صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در سازمان هواشناسی کشور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت: اگرچه با افزایش دمای هوا در پایان هفته مواجه بودیم، اما دوباره در دو روز دیگر، یعنی شنبه و یکشنبه، شاهد کاهش نسبی دما خواهیم بود.
وی با اشاره به وضعیت بارشی در روزهای آینده گفت: غالباً در شمال غرب کشور و سواحل خزر، بهویژه در ساعات بعد از ظهر، بارشهای پراکنده را شاهد خواهیم بود.
ضیائیان در ادامه خاطرنشان کرد: برای هفته آینده، پدیدههای بارشی بسیار اندک خواهد شد و وضعیت جوی تقریباً به حالت تابستانی در خواهد آمد.
رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی در پایان گفت: از اواسط هفته آینده، به تدریج روند افزایش دما شکل میگیرد و هوای تهران گرمتر میشود. همچنین دمای هوا در تابستان سال جاری بهطور تقریبی بین یک تا دو درجه بیشتر از میانگین بلندمدت خواهد بود.