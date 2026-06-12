گرمای تابستان امسال تا ۲ درجه بیشتر از میانگین بلندمدت خواهد بود

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در سازمان هواشناسی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: اگرچه با افزایش دمای هوا در پایان هفته مواجه بودیم، اما دوباره در دو روز دیگر، یعنی شنبه و یکشنبه، شاهد کاهش نسبی دما خواهیم بود.

وی با اشاره به وضعیت بارشی در روزهای آینده گفت: غالباً در شمال غرب کشور و سواحل خزر، به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر، بارش‌های پراکنده را شاهد خواهیم بود.

ضیائیان در ادامه خاطرنشان کرد: برای هفته آینده، پدیده‌های بارشی بسیار اندک خواهد شد و وضعیت جوی تقریباً به حالت تابستانی در خواهد آمد.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی در پایان گفت: از اواسط هفته آینده، به تدریج روند افزایش دما شکل می‌گیرد و هوای تهران گرم‌تر می‌شود. همچنین دمای هوا در تابستان سال جاری به‌طور تقریبی بین یک تا دو درجه بیشتر از میانگین بلندمدت خواهد بود.

انتهای پیام/