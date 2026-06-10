وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
دانشگاه باید در حوزه اقتصادی نیز مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کند
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه اقتصاد ایران در برابر فشارها مقاومتر شده است، گفت: باید برای جامعه تبیین کنیم که عوامل مختلف چه سهمی در وضعیت کنونی اقتصادی کشور دارند. رسالت اجتماعی دانشگاه نیز اقتضا میکند که علاوه بر تبیین مشکلات و محدودیتها، دستاوردهای کشور را نیز به درستی معرفی کند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست اساتید اقتصاد با حضور رئیسجمهور، با تأکید بر مسئولیت اجتماعی دانشگاهها گفت: در این دوره تلاش کردهایم نقش و مسئولیت اجتماعی استاد و دانشگاه را برجسته کنیم. از ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم نیز بر این باور بودیم که دانشگاه در حل مسائل جامعه مسئول است و باید در حل مشکلات کشور نقشآفرینی کند؛ برگزاری چنین نشستهایی نیز در همین راستا است.
سیمایی با قدردانی از حضور رئیسجمهور و اساتید اقتصاد اظهار کرد: رؤسای جمهور همواره انتظار داشتهاند دانشگاهها یاریگر دولت در حل مسائل کشور باشند، اما به دلایل مختلف گاه از این ظرفیت ناامید یا از آن منصرف شدهاند. اما دکتر پزشکیان بهصورت مستمر ارتباط دانشگاه و دولت و دانشگاه و جامعه را پیگیری کرده و به صورت هفتگی دنبال میکنند.
وی افزود: در این جلسه نه به عنوان یک متخصص اقتصاد، بلکه به عنوان یک شهروند، پرسشهایی را با اساتید اقتصاد در میان میگذارم. از ابتدای انقلاب تاکنون دانشگاهیان و اقتصاددانان در سطوح مختلف تصمیمسازی و تصمیمگیری حضور داشتهاند، اما همچنان درباره برخی مسائل اساسی کشور پاسخهای قطعی و قابل اجرا مشاهده نمیشود؛ البته ممکن است اقتصاددانان معتقد باشند راهحلها ارائه شده اما دولتها آنها را به اجرا نگذاشتهاند.
وزیر علوم با طرح چند پرسش اساسی ادامه داد: دلایل تداوم تورم بالا در ایران چیست؟ چرا رشد اقتصادی کشور در سالهای طولانی نزدیک به میانگین صفر بوده است؟ برای توسعه صنعتی ایران تا چه اندازه صاحب ایده و نظریه بودهایم؟ چرا جلوههای فقر در برخی استانهای کشور همچنان به شکلی آزاردهنده مشاهده میشود؟ همچنین سهم کارآمدی دولتها و سهم تحریمها در شکلگیری وضعیت موجود اقتصاد ایران چه میزان است؟
سیمایی با اشاره به سابقه تحریمهای ایران گفت: نخستین تحریمهای ایران را میتوان در رخدادهای پس از کودتای ۲۸ مرداد جستوجو کرد. با این وجود، جمهوری اسلامی ایران به مدد هدایتها و سیاستهای کلانی که رهبری شهید تحت عنوان اقتصاد مقاومتی ترسیم فرمودند توانسته است اقتصاد خود را در برابر فشارها مقاومتر کند اما در عین حال از توسعه عقب ماندهایم.
وی تأکید کرد: اگر بخواهیم تابآوری کشور را افزایش دهیم، چارهای جز افزایش آگاهی عمومی نداریم. یکی از ابعاد جهاد تبیین، روشن ساختن ابعاد مختلف فشارها و دشمنیهایی است که علیه ملت ایران اعمال میشود. مردم باید بدانند چگونه ابزارهایی که ظاهری غیرنظامی دارند، از جمله تحریمها، میتوانند زیرساختها و زندگی روزمره آنها را هدف قرار داده است.
وزیر علوم خاطرنشان کرد: در عین حال که معتقدیم اقتصاد ایران در برابر فشارها مقاومتر شده است، باید برای جامعه تبیین کنیم که عوامل مختلف چه سهمی در وضعیت کنونی اقتصادی کشور دارند. رسالت اجتماعی دانشگاه نیز اقتضا میکند که علاوه بر تبیین مشکلات و محدودیتها، دستاوردهای کشور را نیز به درستی معرفی کند.
وی در پایان گفت: ایران علیرغم همه دشواریها و فشارهای خارجی، در حوزههایی همچون بهداشت و آموزش به دستاوردهای قابل توجهی رسیده است. مردم باید هم از موفقیتها و پیشرفتهای کشور آگاه شوند و هم نسبت به ابعاد مختلف فشارها و دشمنیهایی که علیه ملت ایران اعمال میشود شناخت دقیقتری پیدا کنند.