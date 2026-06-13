عضو کمیسیون بهداشت در گفتوگو با ایلنا:
رشوهگیری برخی پزشکان در شهرستانهای کوچک هم عادی شده؛ مبالغ درخواستی بسیار گزاف است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: برای مقابله با پدیده زیرمیزی در صورت اثبات تخلف، برخورد قانونی با پزشک متخلف متناسب با سابقه تخلف انجام میشود و این برخوردها میتواند از محدودیت فعالیت و تعلیق پروانه تا لغو چندساله یا حتی لغو کامل پروانه فعالیت پزشکی را شامل شود.
«همایون سامیه نجفآبادی» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایلنا از بررسی راهکارهای مقابله با پدیده زیرمیزی در نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با معاونت درمان وزارت بهداشت خبر داد و گفت: پیش از هر چیز، باید خاطرنشان کرد که تمامی پزشکان مرتکب این عمل نمیشوند، بلکه معمولاً پزشکانی که دارای تخصص و تجربه بالا هستند یا از طریق تبلیغات فعالیت میکنند، درگیر این مسائل میشوند. متأسفانه دریافت رشوه توسط برخی از پزشکان که اقدامی ناشایست است، در شهرستانهای کوچک نیز رواج یافته و به امری عادی تبدیل شده است.
وی افزود: در این راستا، تمامی اعضای کمیسیون با این مسئله مخالف بودند. این وضعیت منجر به بروز مشکلات جدی برای بیماران میشود، بهویژه برای بسیاری از مراجعین در ایران که توانایی پرداخت مبالغ هنگفت درخواستی پزشکان را ندارند. نکته قابل توجه این است که این مبالغ اغلب بهصورت نقد دریافت نمیشوند، بلکه درخواستها بهصورت ارز (دلاری) یا طلا صورت میگیرد.
نجف آبادی در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه مبالغ درخواستشده بسیار گزاف است و بسیاری از مراجعان توانایی پرداخت آن را ندارند. این مسئله حتی در شهرهای محروم نیز به امری تقریباً عادی تبدیل شده است. اعضای کمیسیون نیز نسبت به این وضعیت ابراز نارضایتی و شکایت داشتند و بر لزوم پیشگیری از آن تأکید کردند. البته در صورت ارائه گزارش، وزارت بهداشت حتماً موضوع را پیگیری خواهد کرد. چنانچه اسناد و مدارک کافی برای اثبات دریافت رشوه وجود داشته باشد، از طریق پلیس، اقدامات قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
تعرفههای ویزیت پزشکان با سطح درآمد مردم همخوانی ندارد
این نماینده مجلس تصریح کرد: اما همانطور که در آن جلسه نیز مطرح کردم، متأسفانه در ایران به دلیل افزایش روزافزون مشکلات معیشتی در لایههای پایین جامعه، این وضعیت با سرعت بیشتری در حال گسترش است. من در این خصوص این تذکر را ارائه دادم که تعرفههای ویزیت پزشکان توسط دولت، با سطح درآمد مردم همخوانی ندارد. هرچند سایر اعضا این نظر را تأیید نکردند، اما دیدگاه من این است که تا زمانی که تعرفههای پزشکی به سطح واقعی خود نرسد، این مشکلات تکرار خواهد شد.
به گفته وی بهجای آنکه پزشک برای جبران تعرفههای بسیار پایین یا تعرفههای بسیار ناچیز جراحی اقدام به دریافت مبالغ اضافی کند، باید تعرفهها را به سطح واقعی و حدود دو تا سه برابرِ فعلی برسانیم، بهگونهای که سازمانهای بیمه نیز آن را بپذیرند. در صورت اصلاح این تعرفهها، دیگر پزشکان نیازی به جبران خسارت خود از طریق دریافت مبالغ اضافی از بیماران نخواهند داشت؛ در غیر این صورت، این مبالغ بهتدریج افزایش یافته و در نهایت به ارقام نجومی خواهد رسید.
نجف آبادی بیان داشت: من این تذکر را مطرح کردم که پزشکان در واقع جزو نخبگان جامعه محسوب میشوند، چرا که از سطح هوش (IQ) و هوش هیجانی (EQ) بسیار بالایی برخوردارند. این قشر از جامعه، از دوران تحصیل در مقاطع ابتدایی و دبیرستان زمان بسیار زیادی را صرف تلاش میکنند تا بتوانند در دوران دانشگاه که از دشوارترین مراحل است، موفق شوند. بهویژه در رشتههای عالی پزشکی، فرآیند تحصیل با بیخوابیهای مکرر و مطالعات بسیار طاقتفرسا همراه است تا فرد بتواند مدرک پزشکی عمومی خود را دریافت کند.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر این در دوران رزیدنتی، فشارهای بسیار شدیدی به این قشر وارد میشود، گفت: همانطور که مستحضرید، تعداد قابلتوجهی از پزشکان رزیدنت ما به دلیل فشارهای روحی، روانی و بیخوابیهای ناشی از شرایط سخت بیمارستانها، متأسفانه اقدام به خودکشی میکنند. در نهایت، کسانی که به دنبال اخذ تخصص هستند، با مشقتهای بسیار و مشکلات مالی شدیدی مواجهاند. تا همین اواخر نیز مبلغی را به عنوان حقوق رزیدنتی تعیین کرده بودند که حتی از حقوق نیروهای تحت پوشش تأمین اجتماعی نیز کمتر بود. باید توجه داشت که این قشر از جامعه، اغلب سن بالایی دارند، ازدواج کرده و دارای فرزند هستند، از این رو فشارهای مالی و روانی بسیار زیادی بر آنها وارد میشود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان گفت: در این نشست تصمیم بر این شده است که از قوانین موجود استفاده شود. در این راستا وزارت بهداشت از قبل راهکارهایی را در اختیار داشته است. در صورت اثبات تخلف، برخورد قانونی با پزشک متخلف متناسب با سابقه تخلف انجام میشود و این برخوردها میتواند از محدودیت فعالیت و تعلیق پروانه تا لغو چندساله یا حتی لغو کامل پروانه فعالیت پزشکی را شامل شود.