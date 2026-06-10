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آغاز صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مربیان زن از یک ماه آینده

آغاز صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مربیان زن از یک ماه آینده
کد خبر : 1797019
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معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از رفع موانع اداری صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان خبر داد و گفت: با هماهنگی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود این فرآیند تا کمتر از یک ماه آینده عملیاتی شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، زهرا بهروزآذر با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته برای حل مشکل صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، اظهار داشت: تمامی تشریفات اداری مربوط به این موضوع انجام شده است اما متاسفانه چون درگیر جنگ شدیم، آموزشگاه ها نتوانستند خدمات صدور گواهینامه را ارائه کنند که اکنون با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، مسیر برای ارائه این خدمات هموار شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه طبق وعده‌های داده شده، این فرآیند ظرف کمتر از یک ماه آینده آغاز خواهد شد، افزود: در گام نخست، صدور گواهینامه برای «مربیان زن» در اولویت قرار دارد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: برنامه‌ریزی شده است تا از ظرفیت بانوان فعال در فدراسیون‌ها و هیئت‌های موتورسواری به عنوان مربی استفاده شود.

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