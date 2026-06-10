گسترش همکاری با وزارت کار در حوزه بازماندگان از تحصیل
وزیر آموزشوپرورش گفت: اقدامات ارزشمندی برای جبران عقبماندگیهای آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری دانشآموزان انجام شده است و ظرفیتهای گسترده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز میتواند به پیشبرد هرچه بهتر این برنامهها کمک کند.
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی در نشست مشترک با احمد میدری؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از معاونان دو وزارتخانه، با ابراز خرسندی از حضور وزیر رفاه در این جلسه، افزود: پیگیری برگزاری این نشست از سوی وزارت کار انجام شده بود و خوشبختانه فرصتی فراهم شد تا درباره موضوعات مشترک و ظرفیتهای همکاری میان دو دستگاه گفتوگو شود.
وی با اشاره به دغدغهمندی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مسائل معیشتی و اجتماعی اقشار مختلف جامعه، گفت: آقای میدری همواره درباره موضوعات مرتبط با بازماندگان از تحصیل، مسائل دانشآموزان مناطق محروم و آسیبهای اجتماعی حساسیت ویژهای داشته و در این زمینه جلسات متعددی میان دو وزارتخانه برگزار شده است.
کاظمی با تأکید بر اینکه رویکرد وزارت رفاه در توجه به مسائل بنیادین و اساسی جامعه، رویکردی مبتنی بر عدالت است، افزود: تفاهمنامههای متعددی میان دو دستگاه به امضا رسیده و مأموریتهای مشترک فراوانی نیز در حال اجراست که نتایج مطلوبی به همراه داشته است.
وی به همکاریهای مشترک در حوزه مهارتآموزی اشاره کرد و گفت: موضوع آموزشهای مهارتی با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش در حال پیگیری است و نگاه همافزا و همراهی میان دو مجموعه موجب شده روند اجرای برنامهها بهخوبی پیش برود.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به اجرای طرحهایی همچون «حامی» و برنامههای مرتبط با توسعه عدالت آموزشی، بهویژه در مناطق محروم و عشایری، اظهار کرد: اقدامات ارزشمندی برای جبران عقبماندگیهای آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری دانشآموزان انجام شده است و ظرفیتهای گسترده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز میتواند به پیشبرد هرچه بهتر این برنامهها کمک کند.
وی افزود: حضور و مشارکت فعال وزارت رفاه در این حوزه میتواند زمینه اجرای طرحهای بزرگتر و مؤثرتر را فراهم کرده و موجب شود برنامههای حمایتی و آموزشی با کیفیت بیشتری دنبال شوند.
کاظمی در ادامه با اشاره به برخی طرحهای پیشنهادی وزارت رفاه، گفت: این برنامهها در بسیاری از موارد مکمل طرح «حامی» آموزشوپرورش هستند، با این تفاوت که علاوه بر دانشآموزان، وضعیت معیشتی خانوادهها و اولیا را نیز مورد توجه قرار میدهند و به همین دلیل تشکیل کارگروه مشترک میان دو وزارتخانه برای بررسی و تدوین سازوکارهای اجرایی این طرحها میتواند زمینهساز اقدامات مؤثرتری باشد.
وی از پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی مسائل و مطالبات بازنشستگان فرهنگی استقبال کرد و افزود: در این زمینه نیز مقرر شده است کارگروه مشترکی تشکیل شود تا پس از بررسیهای کارشناسی، زمینه انعقاد تفاهمنامههای لازم فراهم شود.
وزیر آموزشوپرورش در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع تعطیلی مدارس تأکید کرد که نباید به این مسئله نگاه سادهانگارانه داشت، زیرا تعطیلی یا بازگشایی مدارس ابعاد مختلف اجتماعی، آموزشی و امنیتی دارد و تصمیمگیری درباره آن صرفاً در اختیار آموزشوپرورش نیست.
وی گفت: در شرایط خاص، تصمیمگیری درباره بازگشایی یا تعطیلی مدارس بر اساس مصوبات و تصمیمات مراجع بالادستی از جمله شورای عالی امنیت ملی انجام میشود و آموزشوپرورش مجری این تصمیمات است.
کاظمی با بیان اینکه بسیاری از مسائل حوزه تعلیم و تربیت، از تأثیر سوابق تحصیلی و برگزاری امتحانات گرفته تا بازگشایی مدارس، از جمله موضوعات پیچیده اجتماعی هستند، تصریح کرد: برای تصمیمگیری در این حوزهها باید همه ابعاد و پیامدهای احتمالی مورد توجه قرار گیرد تا بهترین تصمیم در راستای منافع دانشآموزان و نظام آموزشی کشور اتخاذ شود.