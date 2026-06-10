به گزارش ایلنا از شهر، سوده نجفی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اهمیت توجه به مسائل زیست‌محیطی اظهار کرد: امروز یکی از مهم‌ترین چالش‌های شهرهای بزرگ، افزایش تولید پسماند و مصرف بی‌رویه کیسه‌های پلاستیکی است؛ موضوعی که آثار آن تنها محدود به محیط زیست نیست و سلامت شهروندان و کیفیت زندگی نسل‌های آینده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: کیسه‌های پلاستیکی به دلیل تجزیه‌ناپذیری، سال‌ها در طبیعت باقی می‌مانند و موجب آلودگی خاک، منابع آبی و اکوسیستم‌های طبیعی می‌شوند. از این رو کاهش مصرف پلاستیک باید به یک مطالبه عمومی و یک سیاست جدی در مدیریت شهری تبدیل شود.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر نقش شهرداری در این زمینه گفت: شهرداری تهران باید با برنامه‌ریزی هدفمند و اجرای طرح‌های تشویقی و آموزشی، نقش فعال‌تری در کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی ایفا کند. توسعه استفاده از کیسه‌های چندبار مصرف، اجرای پویش‌های مردمی، آموزش شهروندان در سطح محلات و همکاری با اصناف و مراکز خرید از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تغییر الگوی مصرف کمک کند.

نجفی با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در این حوزه خاطرنشان کرد: تغییر رفتار اجتماعی بدون آموزش و فرهنگ‌سازی امکان‌پذیر نیست. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت آموزش و پرورش، رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی باید با تولید محتوای آموزشی و آگاهی‌بخشی مستمر، شهروندان را نسبت به پیامدهای زیست‌محیطی مصرف پلاستیک و ضرورت حفاظت از محیط زیست آگاه کنند.

رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران ادامه داد: آموزش دانش‌آموزان از سنین پایین می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری رفتارهای مسئولانه نسبت به محیط زیست داشته باشد. مدارس باید به یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های آموزش تفکیک پسماند از مبدأ، کاهش تولید زباله و مصرف مسئولانه تبدیل شوند.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه تفکیک پسماند از مبدأ گفت: مدیریت پسماند زمانی موفق خواهد بود که شهروندان در فرآیند تفکیک زباله از مبدأ مشارکت فعال داشته باشند. توسعه زیرساخت‌های لازم، آموزش عمومی و ایجاد مشوق‌های مناسب می‌تواند زمینه افزایش مشارکت شهروندان را فراهم کند. تفکیک صحیح پسماند علاوه بر کاهش حجم زباله‌های دفنی، به توسعه صنعت بازیافت، حفظ منابع طبیعی و کاهش هزینه‌های مدیریت شهری کمک خواهد کرد.

نجفی با اشاره به مسئولیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز خرید افزود: بخش قابل توجهی از کیسه‌های پلاستیکی توسط فروشگاه‌ها در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد؛ از این رو انتظار می‌رود فروشگاه‌های زنجیره‌ای با کاهش توزیع کیسه‌های پلاستیکی یک‌بار مصرف و ترویج استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای و چندبار مصرف، مسئولیت اجتماعی خود را در قبال محیط زیست به شکل جدی‌تری ایفا کنند. این مجموعه‌ها می‌توانند با اجرای طرح‌های تشویقی، شهروندان را به استفاده از جایگزین‌های پایدار ترغیب کنند.

وی با بیان اینکه آثار مصرف بی‌رویه پلاستیک تنها محدود به طبیعت نیست، اظهار داشت: امروزه ذرات بسیار ریز پلاستیک موسوم به میکروپلاستیک‌ها در آب آشامیدنی، مواد غذایی، خاک و حتی هوای تنفسی انسان یافت می‌شوند. این ذرات می‌توانند وارد بدن شده و سلامت انسان را تحت تأثیر قرار دهند.

رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران افزود: مطالعات مختلف نشان داده که آلودگی ناشی از پلاستیک با افزایش خطر برخی بیماری‌ها، اختلالات هورمونی، آسیب به سیستم ایمنی و بروز مشکلات سلامت عمومی در ارتباط است. همچنین سوزاندن غیراصولی پسماندهای پلاستیکی موجب انتشار مواد سمی و آلاینده‌های خطرناک در هوا می‌شود که می‌تواند بیماری‌های تنفسی و قلبی و عروقی را تشدید کند.

نجفی تأکید کرد: به همین دلیل کاهش مصرف پلاستیک صرفاً یک موضوع محیط زیستی نیست، بلکه یک مسئله مهم در حوزه سلامت عمومی محسوب می‌شود و باید با رویکردی پیشگیرانه مورد توجه قرار گیرد. هر میزان که امروز در حوزه کاهش مصرف پلاستیک، بازیافت و مدیریت صحیح پسماند سرمایه‌گذاری کنیم، در آینده از تحمیل هزینه‌های سنگین درمانی و زیست‌محیطی جلوگیری خواهد شد.

وی همچنین با انتقاد از ضعف نظارت در اجرای قوانین موجود گفت: ما در حوزه محیط زیست و مدیریت پسماند قوانین و مقررات کافی داریم، اما متأسفانه مسئله اصلی نبود نظارت و اجرای دقیق این قوانین است. اگر نظارت‌ها به‌درستی انجام شود، بسیاری از مشکلات فعلی قابل کنترل خواهد بود.

نجفی همچنین نقش خانواده‌ها را در فرهنگ‌سازی بسیار مهم دانست و تصریح کرد: خانواده نخستین و مهم‌ترین بستر آموزش رفتارهای اجتماعی است. والدین می‌توانند با آموزش فرزندان در زمینه کاهش تولید زباله، تفکیک پسماند از مبدأ، استفاده از محصولات چندبار مصرف و پرهیز از مصرف بی‌رویه پلاستیک، نقش مؤثری در نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط زیست ایفا کنند.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها و شهروندان برای حفاظت از محیط زیست گفت: هفته محیط زیست فرصت مناسبی است تا بیش از گذشته به مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خود در قبال طبیعت توجه کنیم. حفظ محیط زیست، کاهش مصرف پلاستیک، مدیریت اصولی پسماند و توسعه فرهنگ تفکیک از مبدأ، سرمایه‌گذاری برای سلامت جامعه، توسعه پایدار و آینده کشور است.

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