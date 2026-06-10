گسترش همکاریهای علمی ایران و روسیه
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران و والری فالکوف، وزیر علوم و آموزش عالی فدراسیون روسیه، در یک گفتگوی رسمی، راهکارهای توسعه همکاریهای علمی، آموزشی و دانشگاهی میان دو کشور را بررسی و بر گسترش تبادل استاد و دانشجو، تقویت همکاریهای پژوهشی و تسهیل تعاملات دانشگاهی تاکید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت علوم، در این گفتگو، حسین سیمایی، وزیر علوم با اشاره به دعوت رسمی همتای روس خود برای سفر به مسکو، ابراز امیدواری کرد، دیدارهای حضوری دو طرف در تهران و مسکو در آینده نزدیک برگزار شود.
وی همچنین از برگزاری قریبالوقوع اجلاس روسای دانشگاههای برتر ایران و روسیه در تهران خبر داد و توسعه کرسیهای زبان روسی در دانشگاههای ایران و کرسیهای زبان فارسی در دانشگاههای روسیه را نشانهای از تعمیق پیوندهای علمی و فرهنگی دو کشور دانست.
والری فالکوف نیز با اشاره به آغاز دوره جدید پذیرش دانشگاهی در روسیه و استقبال دانشجویان ایرانی از تحصیل در دانشگاههای این کشور، بر اهمیت فراهمسازی زمینههای اشتغال و بهرهگیری از ظرفیت علمی فارغالتحصیلان پس از بازگشت به ایران تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به کاهش تعداد دانشگاههای روسی مورد تایید در نظام ارزیابی ایران، خواستار بازنگری در شیوههای ارزیابی و اعتبارسنجی مدارک تحصیلی شد.
در ادامه، سیمایی بر آمادگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای بررسی مجدد نظام ارزیابی دانشگاههای روسیه و توسعه همکاریهای مشترک آموزشی و پژوهشی تاکید کرد. دو طرف همچنین توافق کردند درباره توسعه تبادل استاد و دانشجو و گسترش همکاریهای علمی میان دانشگاههای دو کشور همکاریها ادامه یابد.
این گفتگو با تاکید متقابل سیمایی و والری فالکوف بر تداوم رایزنیها، تقویت همکاریهای دانشگاهی و برنامهریزی برای دیدارهای حضوری در آینده نزدیک به پایان رسید.