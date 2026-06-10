به گزارش ایلنا به نقل از وزارت بهداشت، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی درباره اقدامات وزارت بهداشت در بحث هزینه دارو، به‌ویژه داروهای بیماران خاص، باتوجه به افزایش قیمت‌های اخیر، به‌ویژه پس از جنگ؛ با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد وقت‌مان در وزارت بهداشت را در بحث دارو صرف می‌کنیم؛ عنوان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر مبادی ورودی مواد اولیه دارو از مسیر دریا که باید از هند یا چین وارد شود یا بخش‌هایی که از مسیر هوایی وارد می‌شده؛ بعضاً دچار مشکلاتی است که با رایزنی و صحبت با مسئولان ذیربط در وزارت خارجه، وزارت راه و شهرسازی و دیگر مسئولان مربوطه، در تلاش جبران برای جبران آن هستیم تا در ورود مواد اولیه مشکل ایجاد نشود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام اینکه ۲ راه برای حل مشکل افزایش هزینه داروها داریم، گفت: ما به هر حال در کشور تورم و تغییرات نرخ ارز را داریم که این‌ها ناگزیر روی بحث قیمت دارو اثرگذار است. یک راه‌حل اساسی در مقابل این افزایش قیمت و گرانی داروها این است که باید پوشش بیمه‌ای را افزایش دهیم تا چرخ تولید کارخانه‌های دارویی ما نایستد؛ تولید ادامه داشته باشد و در نتیجه باری بر دوش مردم وارد نشود.

ظفرقندی با تاکید بر اینکه راه‌حل این مسئله فقط این است که بتوانیم بیمه‌ها را تقویت کنیم، اضافه کرد: به همین منظور نامه و مکاتبه‌ای با آقای دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی داشتیم که در مجلس یک ردیف بودجه مستقیم و مجزا برای تقویت بیمه‌ها پیش‌بینی و تصویب کنند که بیمه‌ها این گرانی که بر هزینه درمان بیماران تحمیل شده را جبران کنند و مسئله گرانی دارو به این شکل حل شود.

وی با بیان اینکه راه‌حل دیگر هم این است که از تولید داخل حمایت بیشتری کنیم، افزود: یعنی اگر دارویی با کیفیت خوب و درست که همکاران انجمن‌های علمی ما آن را ارزیابی و تایید می‌کنند، در کشور داریم، طبیعی است که باید آن اضافه ارزی که هزینه می‌شود تا دارو از خارج وارد کنیم، را صرف حمایت از تولید داروی باکیفیت در داخل کنیم. این ۲ اقدام، از حرکت‌های اصلی است که ما در وزارت بهداشت در زمینه مدیریت افزایش هزینه داروها داریم.

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