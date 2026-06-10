فراخوان جذب پزشکان داوطلب اعزام به حج تمتع ۱۴۰۶
مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر در نظر دارد جهت تأمین کادر درمانی مورد نیاز برای حج تمتع سال ۱۴۰۶، از میان پزشکان واجد شرایط، متعهد و داوطلب، نسبت به شناسایی و جذب نیرو اقدام کند.
به گزارش ایلنا، پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر اعلام کرد؛ به اطلاع کلیه همکاران و جامعه پزشکی کشور میرساند؛ مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر در نظر دارد جهت تأمین کادر درمانی مورد نیاز برای حج تمتع سال ۱۴۰۶، از میان پزشکان واجد شرایط، متعهد و داوطلب، نسبت به شناسایی و جذب نیرو اقدام کند.
تخصصهای مورد نیاز شامل پزشک عمومی (آقایان)، متخصص طب اورژانس (خانمها و آقایان)، متخصص بیماریهای داخلی (خانمها و آقایان) و متخصص بیماریهای عفونی (خانمها و آقایان) است.
متقاضیان محترم میتوانند از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ لغایت ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ با مراجعه به منوی «فراخوان و ثبتنام» در سامانه (HMC.IR)، نسبت به تکمیل فرمها و بارگذاری مدارک مورد نیاز اقدام کنند.
پس از اتمام مهلت ثبتنام و بررسی اولیه مستندات، از واجدین شرایط جهت انجام مصاحبه تخصصی دعوت به عمل خواهد آمد. لازم به ذکر است انتخاب نهایی جهت اعزام به کشور عربستان سعودی، صرفاً بر اساس امتیازات به دست آمده و ضوابط مصوب مرکز پزشکی جمعیت هلال احمر صورت میگیرد.