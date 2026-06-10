واکنش وزارت علوم به انتقادها درباره تغییر رئیس پژوهشگاه علوم انسانی

به گزارش ایلنا از وزارت علوم، محمدعلی دادگسترنیا در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اظهار داشت: شأن رهبر شهید اجلّ از این است که در انتصاباتِ جزئی دخالت کنند و مطلب منسوب به ایشان مایه وهن و ظلم به رهبری است. فرمایش ایشان ناظر به اصول کلی و راهبردهای مرتبط با علوم انسانی بوده است.

وی اضافه کرد: هیچ گاه دفتر رهبریِ شهید، - چنانچه دأب همیشگی ایشان بود - ابتدائاً توصیه‌ای نسبت به انتخاب مدیر و شخصی خاص در مجموعه وزارت علوم نداشته‌اند.

مدیر روابط عمومی و دستیار رسانه‌ای وزیر علوم تصریح کرد: دکتر امیری طهرانی‌ از دانشمندان به‌نام، دارای آشنایی عمیق با علوم اسلامی، دانش آموخته دانشگاه امام صادق و دانشگاه وین در فلسفه علم و فناوری، و از مدیران موفق همین پژوهشگاه است. زیبنده نظام اسلامی نیست که به یک جابجایی مدیریتی ساده برچسب سیاسی زده شود؛ مگر نه اینکه مدیران ‌جمهوری اسلامی ایران باید شیفتگان خدمت باشند نه تشنگان قدرت؟ ‌به ویژه پس از خاتمه دوره مدیریتی یک فرد، آن هم با نظر سنجی استمزاجی از استادان و نظرخواهی از پیشکسوتان، آن هم با هماهنگی نهادهای دیگر و دریافت انواع استعلامات، آن هم از میان اساتید همان مجموعه و گزیدن یک دانشمند نخبه و باایمان!

در روزهای اخیر جمعی از شاگردان و اعضای هیئت علمی همکار با موسی نجفی نسبت به عدم تمدید دوره ایشان اعتراض کردند. همزمان با ابراز نگرانی این افراد نسبت به زمان‌بندی و نحوه اجرای این جابه‌جایی، برخی حساب‌های کاربری توییتری هم از این تغییر و تحول انتقاد کردند.

به گزارش ایرنا، حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۱۸ خردادماه با صدور حکمی، «سیدمحمدرضا امیری طهرانی زاده» را به عنوان «سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» منصوب کرد.

سید محمدرضا امیری طهرانی زاده دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. از سوابق اجرایی وی می‌توان به معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیر پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اشاره کرد.

طهرانی‌زاده چاپ بیش از ۳۰ مقاله علمی در نشریات معتبر ملی و بین‌المللی را در کارنامه فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود دارد.

وزیر علوم همچنین در نامه جداگانه‌ای از تلاش‌های موسی نجفی رئیس سابق این پژوهشگاه در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

مراسم تکریم و معارفه سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۹ خردادماه با حضور استادان، پژوهشگران و همکاران این مرکز علمی پژوهشی برگزار و در این مراسم ضمن تجلیل از خدمات موسی نجفی، رئیس پیشین پژوهشگاه؛ طی حکمی سیدمحمدرضا امیری طهرانی‌ به‌عنوان رئیس جدید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی معرفی شد.

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