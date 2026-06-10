تشدید بیکاری، تأثیر منفی بر جایگاه علمی ایران داشته است

به گزارش خبرنگار ایلنا، ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صبح امروز (۲۰ خرداد) در نشست خبری ضمن قدردانی از نقش سازنده اصحاب رسانه در اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع، بر اهمیت همراهی رسانه‌ها در تبیین سیاست‌های آموزشی کشور تأکید کرد.

واحدی با اشاره به شرایط خاص و بی‌سابقه سال تحصیلی گذشته، اظهار داشت: سال تحصیلی اخیر با چالش‌های متعددی از جمله تداوم امتحانات ناتمام سال گذشته، حوادث دی‌ماه و متعاقب آن شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و ظالمانه علیه کشور همراه بود. این شرایط ویژه، دانشگاه‌ها را ناگزیر به اتخاذ تصمیمات دشوار و تغییرات مکرر در شیوه‌های آموزشی کرد.

معاون آموزشی وزارت علوم در تشریح سیاست‌های کلان این وزارتخانه در مواجهه با بحران‌های اخیر گفت: در تمامی تصمیم‌گیری‌های آموزشی، سه اصل راهبردی «حفظ سلامت و امنیت دانشجویان، اساتید و کارکنان»، «تداوم فرآیند آموزش» و «صیانت از جایگاه دانش» به عنوان اولویت‌های غیرقابل‌تغییر در دستور کار قرار داشت.

وی افزود: اگرچه در مقاطعی ناچار به برگزاری مجازی امتحانات مقطع کارشناسی و آموزش‌های دانشگاهی شدیم تا آرامش نسبی در فضای دانشگاهی حاکم شود، اما با تدابیر اتخاذ شده، دانشگاه‌ها این اختیار را داشتند که برای دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی، در صورت فراهم بودن شرایط، برنامه‌ریزی را به صورت حضوری انجام دهند تا خللی در کیفیت آموزش ایجاد نشود.

واحدی با بیان اینکه چراغ دانش در هیچ شرایطی خاموش‌شدنی نیست، تصریح کرد: اکنون که شرایط حاد ماه‌های گذشته تا حدودی فروکش کرده، وزارت علوم در حال تدوین «تدابیر پس از بحران» است تا با عبور از فضای اضطراری، به وضعیت پایدار آموزشی بازگردیم.

او با اشاره به روند کاهشی جمعیت دانشجویی کشور گفت: تعداد کل دانشجویان کشور در سال ۱۳۹۳ حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بود، در حالی که این رقم تا سال ۱۴۰۲ به حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر کاهش یافته است.

وی با ارائه آماری از وضعیت دانشجویان در سال ۱۴۰۲.۱۴۰۳ افزود: ترکیب جمعیت دانشجویی کشور در زیرنظام‌ها و مقاطع مختلف توزیع شده و حدود ۲ میلیون نفر از دانشجویان در مقطع کارشناسی تحصیل می‌کنند. همچنین حدود ۴۵۰ هزار نفر در مقطع کاردانی، نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد و قریب به ۱۴۰ هزار نفر در مقطع دکتری مشغول به تحصیل هستند.

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به توزیع جنسیتی دانشجویان اظهار کرد: بیش از نیمی از جمعیت دانشجویی کشور را زنان تشکیل می‌دهند و سهم مردان نیز نزدیک به نیمی از کل دانشجویان است.

واحدی همچنین با اشاره به نسبت تعداد دانشجویان به جمعیت در استان‌های مختلف کشور گفت: در این شاخص، استان سمنان بیشترین تعداد دانشجو را به نسبت جمعیت خود دارد و استان کرمانشاه کمترین تعداد دانشجو را نسبت به جمعیت خود دارد.

وی با بیان اینکه در برخی شاخص‌ها، نظام آموزش عالی ایران در مقایسه با سایر کشورها با چالش‌هایی روبه‌روست، افزود: یکی از این چالش‌ها، هم تعداد دانشگاه‌ها و هم نسبت جمعیت دانشجویی به کل جمعیت است؛ موضوعی که باید با نگاه سیاستی و آینده‌نگر مورد بررسی قرار گیرد.

معاون آموزشی وزارت علوم، تغییر نگرش جامعه نسبت به تحصیلات دانشگاهی را از دیگر چالش‌های مهم آموزش عالی دانست و گفت: امروز با تغییر پارادایم در نگاه به مدرک دانشگاهی مواجه هستیم و این مسئله در آمار داوطلبان ورود به دانشگاه نیز خود را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار، تعداد داوطلبان آزمون سراسری در سال ۱۳۹۰ که بالای یک میلیون و۱۰۰ هزار نفر بود به حدود ۹۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده است. در این بازه زمانی در میان گروه‌های آزمایشی نیز رشته علوم انسانی با رشد تعداد داوطلبان مواجه بوده، گروه ریاضی و فنی روند کاهشی داشته و گروه علوم تجربی نیز افزایش تقاضا را تجربه کرده است.

وی با تأکید بر کاهش استقبال از برخی رشته‌های دانشگاهی افزود: پیش‌تر کاهش اقبال به رشته‌های علوم پایه را شاهد بودیم و اکنون این افول در رشته‌های مهندسی نیز قابل مشاهده است.