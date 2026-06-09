دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد
تصویب کلیات آئیننامه مدیریت آموزش و پرورش مناطق آزاد تجاری – صنعتی
در یک هزار و هفتاد و هفتمین(1077) جلسـه شـــورای عـــالی آمــوزش و پرورش، اعضای این شورا ضمن تصویب کلیات آئین نامه مدیریت آموزش و پرورش مناطق آزاد تجاری – صنعتی با اصلاح «ماده 3» مصوبه جلسه 1053 شورای عالی موضوع «چگونگی ترمیم نمره سوابق تحصیلی دانش آموزان» موافقت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، یک هزار و هفتاد و هفتمین (1077) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش با حضور وزیر آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن به صورت برخط برگزار شد.
محمود امانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، با اشاره به مصوبات جلسه این شورا، گفت: در این جلسه اعضای شورای عالی با اصلاح «ماده 3» مصوبه جلسه 1053 شورای عالی موضوع «چگونگی ترمیم نمره سوابق تحصیلی دانشآموزان» موافقت کردند.
امانی اظهار کرد: بر اساس این اصلاحیه، برای متقاضیان ترمیم نمره از سال تحصیلی 1404-1405، ترمیم نمره برای اولین بار، به صورت تک درس و یا تمامی دروس، مجاز میباشد.
وی افزود: متقاضیان ترمیم مجدد نمرات دروس آزمون نهایی به شرط انتخاب تمامی دروس نهایی پایه مورد نظر، میتوانند بدون محدودیت دفعات نسبت به ترمیم نمرات آن پایه اقدام کنند. نمرات اخذ شده در این آزمون ملاک محاسبه نمره کل سابقه تحصیلی خواهد بود.
امانی تأکید کرد: این مصوبه پس از تأیید رئیسجمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ خواهد شد.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه گفت: موضوع دیگری که در دستور کار بررسی این شورا قرار گرفت، «آییننامه مدیریت آموزش و پرورش مناطق آزاد تجاری - صنعتی» بود که پس از بحث و بررسی اعضای شورای عالی آموزش و پرورش، کلیات آن به تصویب رسید.
امانی با اشاره به مفاد این آییننامه، اظهار داشت: به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، بهرهمندی حداکثری از ظرفیتهای قانونی این مناطق و با هدف ایجاد همافزایی میان سازمانهای مناطق آزاد و نظام آموزش و پرورش کشور، بازنگری در الگوی مدیریتی و تقویت جایگاه شوراهای آموزش و پرورش در این مناطق امری اجتنابناپذیر است.
وی گفت: به استناد بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مواد 8 و 9 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین با تأکید بر راهبردهای کلان 4، 5، 14 و 15 و راهکارهای 5 و 7 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، کلیات «آییننامه مدیریت آموزش و پرورش مناطق آزاد تجاری-صنعتی»، با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور به تصویب رسید.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار کرد: آموزش و پرورش منطقه آزاد تجاری- صنعتی؛ به منطقهای که کل یا بخشی از فعالیتهای آموزشی و پرورشی آن در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی قرار گرفته، اطلاق میشود. مدیریت آموزش و پرورش این مناطق علاوه بر شمولیت این آییننامه، تابع قوانین و مقررات عام شورای عالی آموزش و پرورش میباشد.
امانی در ادامه گفت: مقرر شد این آییننامه توسط یک کارگروه تخصصی با حضور همه دستگاههای ذینفع مجدداً بررسی و نتیجه آن به شورای عالی آموزش و پرورش جهت تصمیمگیری نهایی اعلام شود.
گفتنی است؛ این آییننامه مشتمل بر 9 ماده و 13 تبصره میباشد.