تشکیل کمیته ترویج فناوریهای جایگزین حیوانات آزمایشگاهی
جهاددانشگاهی در راستای توسعه پژوهشهای اخلاقمدار و همسو با رویکردهای نوین علمی جهان، «کمیته ترویج و توسعه فناوریهای جایگزین حیوانات آزمایشگاهی» را بهعنوان بازوی تخصصی کارگروه اخلاق در پژوهش تشکیل داد تا زمینه گسترش فناوریهای جایگزین، کاهش استفاده از حیوانات آزمایشگاهی و ارتقای استانداردهای پژوهشی در کشور را فراهم کند.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی جهاددانشگاهی، در راستای ارتقای استانداردهای اخلاق در پژوهش و همگام با پیشرفتهای علمی جهان در حوزه جایگزینی حیوانات آزمایشگاهی، «کمیته ترویج و توسعه فناوریهای جایگزین حیوانات آزمایشگاهی» بهعنوان بازوی تخصصی «کارگروه اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی» در این نهاد تشکیل شد.
با تشکیل این کمیته، جهاددانشگاهی گامی عملی در مسیر حمایت از اصول ۳Rs (شامل سه اصل روشهای جایگزین حیوانات/ Replacement، کاهش استفاده از حیوانات/ Reduction و بهینه سازی شرایط مراقبت از حیوانات/ Refinement) برداشته است تا ضمن حفظ دقت و اعتبار نتایج علمی، استانداردهای بینالمللی نیز در مراکز پژوهشی این نهاد لحاظ شود.
از جمله اهداف تشکیل «کمیته ترویج و توسعه فناوریهای جایگزین حیوانات آزمایشگاهی» میتوان به سیاستگذاری و برنامهریزی در خصوص کاهش وابستگی به استفاده از حیوانات در امور علمی؛ فرهنگسازی و اطلاعرسانی جهت ارتقای سطح آگاهی ذینفعان درخصوص استفاده از روشهای جایگزین حیوانات؛ حمایت از پژوهش و نوآوری در حوزه فناوریهای جایگزین حیوانات آزمایشگاهی؛ توسعه و تقویت زیرساختهای لازم برای استفاده و تجاریسازی فناوریهای جایگزین حیوانات آزمایشگاهی؛ آموزش و توانمندسازی ذینفعان درخصوص جایگزینهای حیوانات آزمایشگاهی و شبکهسازی و همکاریهای ملی و بینالمللی در حوزه جایگزینهای حیوانات آزمایشگاهی اشاره کرد.
تشکیل «کمیته ترویج و توسعه فناوریهای جایگزین حیوانات آزمایشگاهی»، نشاندهنده تعهد جهاددانشگاهی به توسعه «علم اخلاقمدار» و پاسخگویی به نیازهای علمی کشور با بهرهگیری از فناوریهای نوین و پایدار است. انتظار میرود این کمیته، نقش موثری در همگرایی ظرفیتهای کشور در این حوزه، کاهش وابستگی به روشهای سنتی استفاده از حیوانات آزمایشگاهی و ارتقای جایگاه علمی و اخلاقی ایران در عرصه علم و فناوری ایفا کند.