با تشکیل این کمیته، جهاددانشگاهی گامی عملی در مسیر حمایت از اصول ۳Rs (شامل سه اصل روش‌های جایگزین حیوانات/ Replacement، کاهش استفاده از حیوانات/ Reduction و بهینه سازی شرایط مراقبت از حیوانات/ Refinement) برداشته است تا ضمن حفظ دقت و اعتبار نتایج علمی، استانداردهای بین‌المللی نیز در مراکز پژوهشی این نهاد لحاظ شود.

از جمله اهداف تشکیل «کمیته ترویج و توسعه فناوری‌های جایگزین حیوانات آزمایشگاهی» می‌توان به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در خصوص کاهش وابستگی به استفاده از حیوانات در امور علمی؛ فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی جهت ارتقای سطح آگاهی ذی‌نفعان درخصوص استفاده از روش‌های جایگزین حیوانات؛ حمایت از پژوهش و نوآوری در حوزه فناوری‌های جایگزین حیوانات آزمایشگاهی؛ توسعه و تقویت زیرساخت‌های لازم برای استفاده و تجاری‌سازی فناوری‌های جایگزین حیوانات آزمایشگاهی؛ آموزش و توانمندسازی ذی‌نفعان درخصوص جایگزین‌های حیوانات آزمایشگاهی و شبکه‌سازی و همکاری‌های ملی و بین‌المللی در حوزه جایگزین‌های حیوانات آزمایشگاهی اشاره کرد.

تشکیل «کمیته ترویج و توسعه فناوری‌های جایگزین حیوانات آزمایشگاهی»، نشان‌دهنده تعهد جهاددانشگاهی به توسعه «علم اخلاق‌مدار» و پاسخگویی به نیازهای علمی کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پایدار است. انتظار می‌رود این کمیته، نقش موثری در هم‌گرایی ظرفیت‌های کشور در این حوزه، کاهش وابستگی به روش‌های سنتی استفاده از حیوانات آزمایشگاهی و ارتقای جایگاه علمی و اخلاقی ایران در عرصه علم و فناوری ایفا کند.