آزمون کتبی سنجش شخصیت داوطلبان منصب قضا لغو شد

به گزارش ایلنا از روابط عمومی جهاددانشگاهی، در اطلاعیه مرکز آزمون این نهاد آمده است: با توجه به شرایط فعلی و بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، آزمون کتبی سنجش شخصیت داوطلبان منصب قضا در روز پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ برگزار نخواهد شد.

بر این اساس، زمان جدید برگزاری آزمون متعاقباً از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی مرکز آزمون جهاددانشگاهی و همچنین سامانه پیامکی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

همچنین به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در مهلت مقرر موفق به ثبت‌نام در آزمون نشده‌اند، می‌رساند امکان ثبت‌نام جدید پیش از برگزاری آزمون فراهم خواهد شد.

راه‌های ارتباطی داوطلبان با مرکز آزمون جهاددانشگاهی برای دریافت اطلاعات بیشتر به شرح زیر است:

پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز آزمون جهاددانشگاهی: hrtc.ir

تلفن مرکز آزمون: تلفن مرکز آزمون: ۶- ۰۲۱۹۲۰۰۲۱۲۵

انتهای پیام/