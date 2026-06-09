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اعلام زمان ثبت اعتراض ارتقای رتبه‌بندی معلمان

اعلام زمان ثبت اعتراض ارتقای رتبه‌بندی معلمان
کد خبر : 1796422
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امکان مشاهده کارنامه ارزیابی و ثبت اعتراض برای افراد دارای وضعیت «عدم ارتقای رتبه» از اول تیر ۱۴۰۵ در سامانه رتبه‌بندی معلمان فراهم شد.

به گزارش ایلنا،  ثبت اعتراض ارتقای رتبه‌بندی معلمان در سامانه رتبه‌بندی برای مشمولان فرایند ارتقای رتبه‌بندی معلمان فراهم شد که به شرح ذیل می باشد.

بسمه تعالی

با سلام و احترام

به اطلاع آن دسته از  که بر اساس نتایج ارزیابی انجام‌شده موفق به احراز شرایط ارتقای رتبه نشده‌اند، می‌رساند:

بر اساس مصوبه هیأت ممیزه مرکزی ۹ خرداد ۱۴۰۵، امکان مشاهده کارنامه ارزیابی و ثبت اعتراض برای افراد دارای وضعیت «عدم ارتقای رتبه» از اول تیر ۱۴۰۵ در سامانه رتبه‌بندی معلمان فراهم خواهد شد.

لذا مشمولان محترم می‌توانند از تاریخ مذکور با مراجعه به قسمت پروفایل شخصی، ضمن مشاهده کارنامه و نتایج ارزیابی خود، در صورت داشتن اعتراض نسبت به ثبت درخواست و ارائه مستندات در مهلت مقرر اقدام نمایند.

زمان‌بندی و جزئیات تکمیلی فرایند ثبت اعتراض از طریق اطلاعیه‌های بعدی اعلام خواهد شد.

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