نسخه آتشنشانی برای کاهش خطر حریق در بازار تهران
معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به خطر گسترش سریع آتشسوزی در بازار تهران، از تدوین طرحهایی برای کشف سریع حریق، تأمین آب اضطراری و ارتقای زیرساختهای ایمنی این محدوده خبر داد.
به گزارش ایلنا، کامران عبدولی در تشریح برنامههای سازمان آتشنشانی برای ارتقای ایمنی بازار بزرگ تهران گفت: یکی از مهمترین طرحهای پیشنهادی، ایجاد یک شبکه یکپارچه و حلقوی اعلام حریق در بازار است تا در صورت وقوع آتشسوزی، حریق در همان لحظات اولیه شناسایی و گزارش شود.
وی افزود: به دلیل بافت متراکم بازار، نبود منطقهبندی مناسب و همجواری واحدهای تجاری، آتشسوزیها در این محدوده قابلیت گسترش بسیار سریعی دارند و در مدت کوتاهی میتوانند به تعداد زیادی از مغازهها سرایت کنند. به همین دلیل هرچه زمان کشف و اعلام حریق کوتاهتر باشد، امکان کنترل و مهار آتش در مراحل اولیه افزایش خواهد یافت و از بروز خسارات گسترده جلوگیری میشود.
معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران ادامه داد: در کنار این موضوع، اجرای سیستم اطفای حریق خودکار نیز برای بازار پیشبینی شده و طرحهای مربوط به آن در جلسات مختلف، از جمله در استانداری تهران، مطرح شده است. با این حال به دلیل برخی محدودیتها و چالشهای موجود از جمله مسائل مرتبط با بناهای تاریخی، موقوفات و ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مختلف، اجرای این طرحها تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده و در وضعیت انتظار قرار دارد.
تأمین پایدار آب مورد نیاز عملیات اطفای حریق در بازار
وی همچنین از طراحی طرحی برای تأمین پایدار آب مورد نیاز عملیات اطفای حریق در بازار خبر داد و گفت: در این طرح، احداث پنج مخزن ذخیره آب در نقاط مختلف بازار پیشبینی شده است تا در زمان وقوع حوادث، دسترسی نیروهای عملیاتی به منابع آب با سرعت بیشتری انجام شود.
به گزارش شهر، عبدولی با اشاره به مشکلات زیرساختی موجود در بازار تهران اظهار کرد: بخشی از شبکه آبرسانی این محدوده قدیمی است و در برخی مواقع با افت فشار آب مواجه میشویم. این مسئله عملیات اطفای حریق را با دشواریهایی همراه میکند و نیروهای عملیاتی ناچارند با استفاده از تانکرها و تمهیدات ویژه، این کمبود را جبران کنند.
وی تأکید کرد: سازمان آتشنشانی تهران برنامههای اجرایی و مطالعات لازم برای ارتقای ایمنی بازار را آماده کرده است، اما اجرای کامل این طرحها نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاههای ذیربط است تا بتوان مخاطرات موجود در یکی از حساسترین و پرترددترین نقاط پایتخت را به حداقل رساند.