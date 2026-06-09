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ضرورت صیانت از هویت فرهنگی کشور و انتقال آن به نسل جوان

ضرورت صیانت از هویت فرهنگی کشور و انتقال آن به نسل جوان
کد خبر : 1796382
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آیین گشایش موزه طراحی شهری و مرمت بناهای تاریخی و آغاز مرمت خانه صانعی با حضور لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق، مهدی پیرهادی رییس کمیسیون خدمات‌شهری و محیط‌زیست شورای شهر تهران، حق بین شهردار منطقه یک، مذهبی مدیر عامل سازمان سازمان زیباسازی شهرداری تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، لطف‌الله فروزنده، در این مراسم با تقدیر از تلاش هنرمندان، فعالان فرهنگی و دست‌اندرکاران حوزه حفظ میراث تاریخی و فرهنگی، بر ضرورت صیانت از هویت فرهنگی کشور و انتقال آن به نسل جوان تأکید کرد.

وی با اشاره به پیشینه تمدنی و فرهنگی ملت ایران گفت: امروز که کشور ما در معرض هجمه‌های گسترده دشمنان و نظام سلطه قرار دارد، روحیه ایستادگی، انسجام، همبستگی و مقاومت مردم ریشه در همین فرهنگ عمیق و غنی دارد.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران افزود: بخش مهمی از این فرهنگ در آثار تاریخی، هنری و معماری کشور نهفته است. معماری اصیل ایرانی نشان می‌دهد که فرهنگ ما تا چه اندازه به کرامت انسانی، آرامش روحی، هویت اجتماعی و حفظ محیط زیست توجه داشته است.

وی تأکید کرد: آثار تاریخی و هنری کشور باید به مراکزی برای شناخت عمیق فرهنگ ایرانی ـ اسلامی تبدیل شوند تا بتوانیم این میراث ارزشمند را برای نسل‌های آینده تبیین و بازآفرینی کنیم.

فروزنده همچنین با اشاره به سیاست‌های شهرداری تهران در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی اظهار داشت: یکی از رویکردهای جدی مدیریت شهری، صیانت و احیای آثار تاریخی و فرهنگی است. در سال‌های اخیر اقدامات ارزشمندی در این زمینه انجام شده و همکاران ما در سازمان زیباسازی و مناطق مختلف شهرداری به‌ویژه مناطق ۱۱ و ۱۲، دستاوردهای قابل توجهی را رقم زده‌اند.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم این مسیر، شاهد احیا و افتتاح هرچه بیشتر مجموعه‌های فرهنگی و تاریخی باشیم و بتوانیم رسالت خود را در حفظ و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده به بهترین شکل انجام دهیم.

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