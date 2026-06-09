به گزارش ایلنا، لطف‌الله فروزنده، در این مراسم با تقدیر از تلاش هنرمندان، فعالان فرهنگی و دست‌اندرکاران حوزه حفظ میراث تاریخی و فرهنگی، بر ضرورت صیانت از هویت فرهنگی کشور و انتقال آن به نسل جوان تأکید کرد.

وی با اشاره به پیشینه تمدنی و فرهنگی ملت ایران گفت: امروز که کشور ما در معرض هجمه‌های گسترده دشمنان و نظام سلطه قرار دارد، روحیه ایستادگی، انسجام، همبستگی و مقاومت مردم ریشه در همین فرهنگ عمیق و غنی دارد.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران افزود: بخش مهمی از این فرهنگ در آثار تاریخی، هنری و معماری کشور نهفته است. معماری اصیل ایرانی نشان می‌دهد که فرهنگ ما تا چه اندازه به کرامت انسانی، آرامش روحی، هویت اجتماعی و حفظ محیط زیست توجه داشته است.

وی تأکید کرد: آثار تاریخی و هنری کشور باید به مراکزی برای شناخت عمیق فرهنگ ایرانی ـ اسلامی تبدیل شوند تا بتوانیم این میراث ارزشمند را برای نسل‌های آینده تبیین و بازآفرینی کنیم.

فروزنده همچنین با اشاره به سیاست‌های شهرداری تهران در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی اظهار داشت: یکی از رویکردهای جدی مدیریت شهری، صیانت و احیای آثار تاریخی و فرهنگی است. در سال‌های اخیر اقدامات ارزشمندی در این زمینه انجام شده و همکاران ما در سازمان زیباسازی و مناطق مختلف شهرداری به‌ویژه مناطق ۱۱ و ۱۲، دستاوردهای قابل توجهی را رقم زده‌اند.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم این مسیر، شاهد احیا و افتتاح هرچه بیشتر مجموعه‌های فرهنگی و تاریخی باشیم و بتوانیم رسالت خود را در حفظ و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده به بهترین شکل انجام دهیم.

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