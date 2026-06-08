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سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منصوب شد

سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منصوب شد
کد خبر : 1796031
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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، «سیدمحمدرضا امیری طهرانی زاده» را به عنوان «سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» منصوب کرد.

به گزارش ایلنا از وزارت علوم، در حکم حسین سیمایی، وزیر علوم، خطاب به امیری طهرانی زاده آمده است:

نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» منصوب می‌شوید. از جناب‌عالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن پژوهشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید.

امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، خیران و دوستداران آموزش عالی وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید.

توفیق و سربلندی روز افزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

سید محمدرضا امیری طهرانی زاده دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. از سوابق اجرایی وی می‌توان به معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیر پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اشاره کرد.

طهرانی‌زاده چاپ بیش از ۳۰ مقاله علمی در نشریات معتبر ملی و بین‌المللی را در کارنامه فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود دارد.

وزیر علوم همچنین در نامه جداگانه‌ای از تلاش‌های موسی نجفی رئیس سابق این پژوهشگاه در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

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