«قباد مرادی» رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در خصوص آخرین وضعیت آنفلونزا در کشور به خبرنگار ایلنا گفت: نسبت موارد دارای علائم عفونت‌های تنفسی، هم در مراجعان سرپایی و هم در مراجعان بستری، افزایش داشته است، به طوری که ۵/۳ درصد از مراجعان سرپایی، دارای علائم شبه آنفلوانزا و ۷ درصد از مراجعان بستری، دارای علائم تنفسی شدید بوده‌اند.

وی افزود: در هفته جاری، نسبت نمونه‌های مثبت از نظر آنفلوانزا، در بیماران بستری کاهش و در بیماران سرپایی، افزایش نشان داده است. همچنین نسبت نمونه‌های تنفسی مثبت ازنظر کووید-۱۹، همچنان در سطح پایینی قرار دارد.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در ادامه توضیح داد: بر اساس داده‌های نظام مراقبت غیردیده‌وری آزمایشگاهی، در هفته یازدهم سال ۱۴۰۵، در استان البرز ۱۳/۲ درصد مثبت آنفلوانزا، گزارش شده که بالاتر از آستانه هشدار بالا است.

به گفته وی در استان‌های گلستان، آذربایجان شرقی، چهار محال و بختیاری، همدان، زنجان و گیلان نیز درصد مثبت آنفلونزا، اگر چه کمتر از آستانه هشدار بالاست، اما بالاتر از رقم کشوری و آستانه هشدار پایین گزارش شده است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اظهار داشت: ۳۹/۸ درصد موارد مثبت آنفلوانزا به گروه سنی کودکان تعلق داشت‌اند.

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