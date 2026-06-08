به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران امروز در نشستی خبری با بیان اینکه در حال آماده شدن برای برگزاری یک رویداد برای رهبر شهیدمان هستیم، گفت: امیدواریم در این عرصه نیز بتوانیم به خوبی خدمت رسانی کنیم.

ابرپروژه آزادراه شهید شوشتری ابتدای هفته آینده به بهره‌برداری می‌رسد

وی با بیان اینکه اتفاقات سال اخیر مانع اقدامات مدیریت شهری نشد، اظهار کرد: از این پس نیز مرتب شاهد افتتاح پروژه های شهری خواهیم بود. اگر شرایط فراهم باشد ابرپروژه آزادراه شهید شوشتری به عنوان اولین آزادراه درون شهری کشور ابتدای هفته آینده به بهره برداری می رسد. قطعه اول به طول ۹.۳ کیلومتر افتتاح خواهد شد و حداقل پنج درصد از ترافیک شرق تهران را کاهش خواهد داد و به نوعی کمربندی تهران را تکمیل می کند. کمربندی پایتخت از شمال غرب تا جنوب پایتخت ادامه داشت اما شرق تهران تاکنون کمربندی نداشت که با بهره برداری آزادراه شهید شوشتری، این کمربندی ایجاد می شود. با افتتاح این طرح تردد در بزرگراه بسیج در شرق تهران تسهیل خواهد شد.

بهره‌برداری از ایستگاه مترو حرم در خط ۶ تا پایان تابستان

محمدخانی با اعلام اینکه ایستگاه مترو حرم در بخش توسعه ای خط ۶ تا پایان تابستان بهره برداری خواهد شد، خاطرنشان کرد: ۱۶۳ ایستگاه مترو در بخش اصلی خطوط هفتگانه به پایان رسیده و وارد فازهای توسعه ای این خطوط شدیم.

هفته آینده ۵۱ دستگاه اتوبوس جدید وارد خطوط بی.آر.تی می‌شوند

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه هفته آینده ۵۱ دستگاه اتوبوس بی.آر.تی جدید وارد خطوط می شوند، یادآور شد: این اتوبوس ها امروز وارد تهران شدند و با ورود به خطوط ۱۰۱ دستگاه اتوبوس دوکابین در خطوط ویژه تردد خواهند داشت. این اقدام در محاصره دریایی و اقتصادی انجام شد و شهرداری باز هم نشان داد که ادعای محاصره دقیق نیست و برای آن هم راه حل وجود دارد. تمام این اتوبوس ها در شرایط جنگی وارد کشور شده است.

محمدخانی در جواب پرسشی درباره آخرین وضعیت ساخت پارکینگ طبقاتی نیایش بیان کرد: این پروژه تقریبا آماده است و بخش هایی عمرانی آن به اتمام رسیده است. فقط خرید تجهیزات آتش نشانی آن باقی مانده است که در حال پیگیری برای خرید آن هستیم. نصب این تجهیزات یک تا دو ماه بعد از خرید، زمان می برد و پس از آن پروژه قابلیت افتتاح خواهد داشت. حتی یک گزینه این است که در دو بخش این افتتاح انجام شود و پس از نصب تجهیزات در یکی از طبقات، آن بخش مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی درباره امکان استفاده از این پارکینگ به عنوان پناهگاه یادآور شد: درباره پارکینگ های زیرسطحی گزاره آماده‌سازی برای مدل های پناهگاهی را داریم که البته استانداردهای آن باید اعمال شود و مجموعه اقداماتی در این زمینه در حال انجام است.

تقدیر از رئیس جمهور برای تسهیل در روند واردات واگن‌های چینی

سخنگوی شهرداری تهران در رابطه با انتقال واگن های مترو از چین به ایران، گفت: از رئیس جمهور برای تسهیل روند واردات واگن ها تقدیر می کنیم؛ چالشی در واردات واگن های مترو بود و تفاوت دیدگاهی بین شهرداری و سازمان شهرداری ها وجود داشت که در مقطعی این تفاوت دیدگاه باعث تاخیر شد. رئیس جمهور دستور صریحی داد که واردات تمام دو هزار واگن قرارداد با چین توسط شهرداری تهران انجام شود که حسن نظر ایشان نسبت به این موضوع قابل تقدیر است.

وی افزود: تجربه همکاری شهرداری و دولت نشان می دهد که هرجا دولت از شهرداری کمک گرفته و یا اختیاری واگذار کرده نتیجه مثبت آن در ابتدا شامل حال مردم شده و در نهایت منجر به نتایج و کارنامه ای مثبت شده است. کمک ها و تلاش های وزارت امور خارجه مسیر را تسهیل می کند و امیدواریم بتوانیم با زمان بندی سریعتری واگن ها را وارد کنیم. چند رام در چین آماده تحویل است و امیدواریم بتوانیم به پیش بینی واردات سه رام در ماه دست یابیم.

پرداخت ۱۳۵۳ شهرکارت ۴۰۰ میلیونی به شهروندان

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت آسیب‌دیدگان جنگ رمضان مستقر در هتل‌ها گفت: این تعداد به ۱۴۳۱ خانواده رسیده و ۴۶۰۶ نفر در هتل ها اسکان دارند. همچنین ۱۲۵۴ خانواده ودیعه خود را دریافت کرده اند. در بحث مبلغ هدیه بابت خرید وسایل منزل یا شهر کارت ۱۵۰۰ شهرکارت۱۰۰ میلیونی، ۱۵۳۸ شهرکارت ۲۰۰ میلیونی و ۱۳۵۳ شهرکارت ۴۰۰ میلیونی پرداخت شده است.

تعمیرات جزئی منازل آسیب دیده در جنگ تقریبا پایان پذیرفته است

وی افزود: از مجموع ۴۰ هزار واحد شامل تعمیرات جزیی، حدود ۹۸ درصد کار به پایان رسیده است. در واقع بخش تعمیرات جزئی تقریبا پایان پذیرفته است و دو درصد باقیمانده، موارد خاصی است که یا مراجعه نکردند و یا اسناد آن ثبت نشده باشد.

محمدخانی با بیان اینکه در بخش تعمیرات متوسط ۸۵ درصد پیشرفت داشتیم، عنوان کرد: در بخش تعمیرات متوسط، ۸۸۹۹ واحد داشتیم که امیدواریم تا دو هفته آینده به پایان برسد. همچنین در بحث مقاوم سازی پیشرفت ۴۸ درصدی را در ۷۴۸ واحد داشتیم و برای تخریب و نوسازی که شامل ۱۷۲۸ واحد می شد، بیش از ۴۰ درصد پیشرفت داشتیم. منظور از انجام کار، انجام تعهدات شهرداری در این بخش است. اینجا شهرداری سازنده را پیشنهاد می دهد و قرارداد بین شهرداری، سازنده و ساکنین اتفاق می افتد و صدور پروانه نیز از طرف شهرداری اتفاق می افتد. پس از آن کارها از لیست وظایف شهرداری خارج می شود. در برخی از مناطق، عملیات عمرانی ساخت واحدها آغاز شده است. مثلا خیابان جاجرودی در منطقه ۴ که پس از اصابت در شبکه های اجتماعی تصاویرش وایرال شده بود، همان نقطه اولین جایی است که کلنگ عملیات ساخت واحدهای جدید انجام شده است.

قرارگاه ها ساختار و مجموعه اداری جدید ندارد که نیاز به مصوبه شورا داشته باشد

محمدخانی درباره قرارگاه‌ها هم بیان کرد: قرارگاه یک سبک مدیریتی است که در آن با یک ضرورتی همه ظرفیت ها تجمیع می شود و فرایندهای عادی تسریع می‌شود و یک کار مشترک تیمی را با برنامه و منظم انجام می دهند. نتایج آن در شهرداری در سال های گذشته روشن است. مثلا قرارگاه اسیب های اجتماعی ما نتایج درخشان داشته است. این قرارگاه کاملا بین بخشی بود و فرایندهایی که به صورت عادی در کشور شاید بیش از ۶ ماه طول می کشید در این قرارگاه در چند دقیقه هماهنگی های بین دستگاهی انجام می شود. بنابراین مدل قرارگاه اینگونه است و قرار نیست ساختار و مجموعه اداری جدیدی ایجاد شود که نیاز باشد مصوبه ای در شورا در این باره داشته باشیم.

وی اضافه کرد: قرارگاهی در زمان پس از جنگ یا قبل از نوروز داشتیم و در این مدل تجربیات مثبتی داشتیم که با این کار هماهنگی ایجاد می‌شود، از موازی کاری جلوگیری می شود و یک مدل مدیریت جهادی و انقلابی است تا از فرآیندها استفاده بهینه شود.

سخنگوی شهرداری تهران درباره ساخت شهربازی در سرخه حصار نیز توضیح داد: به صورت کلی مسیر این اتفاقات باید از طریق سازمان سرمایه گذاری طی شود. جذب سرمایه گذار و مشخص کردن پیمانکار انجام می شود ضمن اینکه امور باید ذیل طرح تفصیلی تهران انجام شود اما توضیحات تکمیلی را می تواند شهرداری منطقه ارائه دهد.

شهرداری به تمام تعهداتش در جنگ ۱۲ روزه عمل کرده است

سخنگوی شهرداری تهران در ادامه این نشست در پاسخ به پرسشی در مورد ظرفیت شهرداری برای مدیریت شرایط جنگی، یادآور شد: در جنگ ۱۲ روزه شهرداری تمام تعهدات و تکالیف که داوطلبانه پذیرفته بود بی کم و کاست انجام داده است. به طور مشخص تنها بازسازی یک ساختمان به سرانجام نرسیده است. در این مورد مالکان با پیمانکاران به توافق نرسیدند.

محمدخانی با تأکید بر اینکه شاید افراد در فرآیند بازسازی مسائل اختلاف نظراتی با پیمانکاران داشتند اما شهرداری بین مالکین و سازندگان تفاهم ایجاد کرد، گفت: برقراری تفاهم بین سازنده و مالکین، صدور پروانه و تأیید نقشه را انجام دادیم. ساختمان های باقی مانده از جنگ ۱۲ روزه اداری و متعلق به مراکز نظامی و یا دولت است و ارتباطی به شهرداری نداشته است.

تماس با سامانه ۱۸۱۱ مسیر ارزیابی خسارات جنگ

وی ادامه داد: طبق مصوبه دولت تکلیف تأمین خسارت کاملاً مشخص است؛ سه دسته خسارت وجود دارد که شامل خسارت به منزل مسکونی، اثاثیه و خودرو است. طبق مصوبه دولت ارزیابی خسارت هر سه بخش با شهرداری تهران است و شهرداری وظیفه دارد ارزیابی را توسط کارشناسان انجام دهد. سامانه ۱۸۱۱ برای ارزیابی خسارات پیش بینی شده بود.

تأمین خسارت اثاثیه و خودرو با دولت است

محمدخانی با بیان اینکه تأمین خسارت اثاثیه و خودرو با دولت است، یادآور شد: بر اساس اعلام سخنگوی دولت پرداخت خسارات خودرو سرعت یافته اما مواردی که عمدتاً گلایه در مورد آن وجود دارد، ارتباطی با شهرداری ندارد. ما در همکاری با شورای شهر کارت هدیه تا ۳۰۰ میلیون تومان در جنگ ۱۲ روزه و تا ۴۰۰ میلیون در جنگ رمضان را در نظر گرفتیم.

سخنگوی شهرداری تهران تأکید کرد: این کارت هدیه به معنای جبران خسارت نیست؛ برخی رسانه ها نوعی بیان کردند و یا مردم طوری برداشت کردند که با ۴۰۰ میلیون تومان نمی توان خسارات را جبران کرد. مجدداً تأکید می کنیم که این رقم تنها هدیه است.

افتتاح اولین پارکینگ-پناهگاه؛ هفته آینده

وی با بیان اینکه ما در یک سال اخیر اعلام نکردیم که پارکینگ پناهگاه های متعدد ساخته ایم، تصریح کرد: مسیر ساخت پارکینگ- پناهگاه آغاز شد و اولین مورد را در منطقه ۱۰ هفته آینده افتتاح خواهیم کرد. مواردی نیز باید با استانداردسازی به پناهگاه تبدیل شود.

سخنگوی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه باید از کارشناسان در مورد مدل دفاع شهری در برابر جنگ سوال کرد، گفت: این موضوع باید برای رسانه و مردم تبین شود. به هرشکل ما ساخت پارکینگ- پناهگاه را آغاز کردیم. برای اولین بار طرح تفصیلی زیرزمینی را با نگاه پدافند غیرعامل را مورد بررسی قرار دادیم. فضاهای امدادی، بیمارستانی و ایمنی زیرزمینی در این طرح پیش بینی شده است.

افتتاح پل روی روددره فرحزاد تا پایان خرداد

محمدخانی اعلام کرد: تقاطع غیرهمسطح میدان سپاه تا یک ماه آینده آماده و بهره برداری خواهد شد. تقاطع حکیم- تعاون و تقاطع همت-ولیعصر نیز تا یک ماه آینده افتتاح می شود. یک پل روی روددره فرحزاد نیز در حال ساخت است و تا پایان خرداد افتتاح می شود.

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