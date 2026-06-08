انتصاب سرپرست مدیریت موزه ملی تاریخ علوم پزشکی کشور

به گزارش ایلنا، در حکم ابلاغی حمید چوبینه، آمده است: نظر به توانایی ها، تعهد و شایستگی سرکارعالی به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست مدیریت موزه ملی تاریخ علوم پزشکی کشور» منصوب می شوید تا با اتکال به خداوند متعال و رعایت جوانب شرعی و قانونی، و با توجه به ظرفیت های قابل توجه آن مجموعه و بهره گیری از خرد جمعی و جلب مشارکت اعضای هیئت علمی، کارشناسان و کارکنان خدوم و تحت نظر ریاست آن موزه به امور ذیل اهتمام ورزید.

- استفاده از تمام ابزارهای موجود اعم از روش های نوین مدیریتی، منابع انسانی، مالی و فیزیکی در جهت ارتقاء خدمات و با تاکید بر رعایت اصول رفتار حرفه ای و توجه به کرامت خدمت گیرندگان - برنامه ریزی جهت تدوین طرح جامع مرکز و اصلاح ساختار موجود - پرهیز جدی از هرگونه ساخت و ساز و عملیات عمرانی غیر ضروری - تلاش به منظور جلب مشارکت های مردمی و جذب خیرین - برنامه ریزی جهت کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری و افزایش درآمد آن مجموعه - روان سازی فرآیندهای جاری مرکز به منظور ارائه خدمات بهتر - برنامه ریزی جهت افزایش بهره وری منابع مالی، فیزیکی و به ویژه نیروی انسانی - توجه ویژه به مسائل سرمایه انسانی و تکریم کارکنان

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