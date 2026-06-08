انتصاب سرپرست مدیریت موزه ملی تاریخ علوم پزشکی کشور
معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران، در حکمی نسیم قرائیان را به سمت سرپرست مدیریت موزه ملی تاریخ علوم پزشکی کشور، منصوب کرد.
به گزارش ایلنا، در حکم ابلاغی حمید چوبینه، آمده است: نظر به توانایی ها، تعهد و شایستگی سرکارعالی به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست مدیریت موزه ملی تاریخ علوم پزشکی کشور» منصوب می شوید تا با اتکال به خداوند متعال و رعایت جوانب شرعی و قانونی، و با توجه به ظرفیت های قابل توجه آن مجموعه و بهره گیری از خرد جمعی و جلب مشارکت اعضای هیئت علمی، کارشناسان و کارکنان خدوم و تحت نظر ریاست آن موزه به امور ذیل اهتمام ورزید.
- استفاده از تمام ابزارهای موجود اعم از روش های نوین مدیریتی، منابع انسانی، مالی و فیزیکی در جهت ارتقاء خدمات و با تاکید بر رعایت اصول رفتار حرفه ای و توجه به کرامت خدمت گیرندگان
- برنامه ریزی جهت تدوین طرح جامع مرکز و اصلاح ساختار موجود
- پرهیز جدی از هرگونه ساخت و ساز و عملیات عمرانی غیر ضروری
- تلاش به منظور جلب مشارکت های مردمی و جذب خیرین
- برنامه ریزی جهت کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری و افزایش درآمد آن مجموعه
- روان سازی فرآیندهای جاری مرکز به منظور ارائه خدمات بهتر
- برنامه ریزی جهت افزایش بهره وری منابع مالی، فیزیکی و به ویژه نیروی انسانی
- توجه ویژه به مسائل سرمایه انسانی و تکریم کارکنان