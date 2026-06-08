سازمان هواشناسی اعلام کرد:
افزایش دما در شمال کشور از فردا تا آخر هفته
سازمان هواشناسی پیش بینی کرد امروز با گذر امواج میانی جو از شمال، در استانهای واقع در شمالغرب، سواحل خزر و بخشهایی از شمال شرق، باران و در شرق کشور وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک رخ میدهد.
به گزارش ایلنا، بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، امروز دوشنبه با عبور امواج میانی جو از نوار شمالی کشور، در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد.
همچنین در شمال شرق، شرق کشور و بخشهایی از جنوب استانهای سمنان و تهران، افزایش سرعت وزش باد و در برخی مناطق خیزش گردوخاک پیشبینی میشود.
در ساعات بعدازظهر نیز در جنوب سیستان و بلوچستان، افزایش ابر، رگبار پراکنده، رعد و برق و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.
بر اساس این گزارش، از روز سهشنبه تا اواخر هفته، روند افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور پیشبینی شده است.